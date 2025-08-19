晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吳鳳慶祝來台19年 被嗆兩岸開戰會落跑

吳鳳自土耳其來台發展並成為台灣女婿將滿19年。（翻攝自吳鳳臉書）吳鳳自土耳其來台發展並成為台灣女婿將滿19年。（翻攝自吳鳳臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕藝人吳鳳自土耳其來台發展並成為台灣女婿將滿19年，霸喊好喜歡在台灣每一天，並表示自己就算不是土生土長台灣人，會珍惜這塊土地，而且不會看衰它，卻被酸民嗆聲。

吳鳳透露有酸民在他臉書發文底下，留言嗆他為衝流量才說「好喜歡在台灣每一天」，更譏諷吳鳳「兩岸開戰就會落跑」；對此，他反指酸民不懂一件事，「我有中華民國身分證，如果真的發生戰爭，我也會跟大家站在一起，但當然，我也跟大家一樣不希望有任何衝突，畢竟打戰是很可怕的一件事，看看烏克蘭就知道我的意思，世界和平很重要。」

而吳鳳也教育這位酸民：「生活在另外一個國家，第一件事就是尊重跟包容，我有認識住在土耳其的台灣人，也很珍惜土耳其的生活，有的娶土耳其老婆，有的嫁給土耳其人，每個人有自己的命運跟人生目標，我的目標是想要認真工作，做出更多意義的事，把握新機會，好好照顧家庭。」

相關新聞：來台19年被問會回土耳其？ 吳鳳鬆口這樣說

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中