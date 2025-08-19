吳鳳慶祝來台19年 被嗆兩岸開戰會落跑

吳鳳自土耳其來台發展並成為台灣女婿將滿19年。（翻攝自吳鳳臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕藝人吳鳳自土耳其來台發展並成為台灣女婿將滿19年，霸喊好喜歡在台灣每一天，並表示自己就算不是土生土長台灣人，會珍惜這塊土地，而且不會看衰它，卻被酸民嗆聲。

吳鳳透露有酸民在他臉書發文底下，留言嗆他為衝流量才說「好喜歡在台灣每一天」，更譏諷吳鳳「兩岸開戰就會落跑」；對此，他反指酸民不懂一件事，「我有中華民國身分證，如果真的發生戰爭，我也會跟大家站在一起，但當然，我也跟大家一樣不希望有任何衝突，畢竟打戰是很可怕的一件事，看看烏克蘭就知道我的意思，世界和平很重要。」

請繼續往下閱讀...

而吳鳳也教育這位酸民：「生活在另外一個國家，第一件事就是尊重跟包容，我有認識住在土耳其的台灣人，也很珍惜土耳其的生活，有的娶土耳其老婆，有的嫁給土耳其人，每個人有自己的命運跟人生目標，我的目標是想要認真工作，做出更多意義的事，把握新機會，好好照顧家庭。」

相關新聞：來台19年被問會回土耳其？ 吳鳳鬆口這樣說

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法