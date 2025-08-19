江祖平踢爆女星被性侵偷拍 再發聲：真的該管

江祖平個性直爽，私底下很有正義感。（翻攝自江祖平臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕女星江祖平曾曝拍戲遭熱湯燙傷，但導演沒喊卡只能忍痛拍完，18日發文透露收到一位女演員向她求助，對方稱遭電視台體制內男性員工性侵，對方甚至拍下私密照，女演員傷心問江祖平：「我該怎麼辦？」

昨晚，江祖平透過threads再爆料：「那個是曾經當過同學（也就是大特），彷彿她忍受了一段時間，後來發現我頗有正義感，才來找我訴苦，我才覺得幫她處理，嗯，不要多想什麼電視台啦！其他有的沒的。」

請繼續往下閱讀...

江祖平接著說，真心只是希望這個環境，可以好好的適當的尊重女性，「拜託！真的該管管！」

而收到求救，江祖平頓時也不知如何是好，在引爆此事的第一篇發文說：「提問：有一位女生因為身體不舒服，希望身邊那位已開喝（指喝酒）的男子拿藥給她，但卻拿成鎮定劑，讓那女生頓時昏迷」江祖平更進一步說：沒成想，男子救女子的方式竟然是脫光她的衣服，直接「@＆：@＆她」還幫她「整理乾淨」，而且用手機全程錄影女子裸體，男子本人並無入鏡。

女星說，她清醒後發現自己慘遭狼爪，氣到全部刪除（手機錄影），但男子卻說：「刪啊！我有雲端。」女子緊急私訊江祖平問該怎麼辦？江祖平無奈向網友求救，並強調：「這使（是）真實發生的，請重視。」

網友詢問女子是否驗傷，江祖平答：「當下女生昏迷，她醒了，男方看到她沒事，還留了一句：X，又在裝死，妳繼續啦，我要走了，妳要死不要在我面前啦！X。」

江祖平也透露部分線索，指加害者是某電視台體制內員工，受害者則拍過戲，65％的人都知道，並指自己真的心疼，但不知道該怎麼做才能幫助受害者；網友則熱心標註勞動部部長洪申翰、立委多人，希望介入關心處理。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法