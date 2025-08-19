砸300億換來失望？《全知讀者視角》遭酸成韓片失敗典範

有韓國媒體指出，《全知讀者視角》特效成敗筆之一。（采昌提供）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國導演金秉佑曾以《恐怖攻擊直播》展現密閉空間張力大受好評，今年執導話題IP《全知讀者視角》背負300億韓幣（約台幣6.2億元）天價打造，上映後令人失望，還有觀眾直言是「韓國大片的失敗典範」。

《全知讀者視角》在台灣目前票房突破7300萬，在韓國成績卻亮紅燈，上映3週觀眾勉強突破100萬人次，據統計，若要回收成本，少說要在數週內吸引超過500萬名觀眾才行。

《全知讀者視角》在韓國票房亮紅燈。（采昌提供）

《全知讀者視角》集結安孝燮、李敏鎬、蔡秀彬、NANA，以及BLACKPINK的Jisoo等全明星陣容，然而一部奇幻題材的電影，CG特效卻意外成為最大敗筆；有韓媒分析，片中怪物、人物融合感差，像極了手遊畫面直接搬上大銀幕。

除了特效，動作設計同樣飽受批評，角色技能施展毫無重量感和破壞力，打鬥場景還被部分觀眾戲稱是「花拳繡腿」、「看來像是小時候看的低成本特效片。」加上混亂剪輯，使得動作場面無法帶來應有的刺激感。

只是，也有韓國影評人認為，更大的問題在於「受眾定位模糊」，原著粉絲認為角色魅力與核心設定被大幅更改，對不熟悉原著的新觀眾來說，遊戲中的「任務」、「金幣」、「星座」等設定，難免有些過於幼稚，難以投入相對情感。

《全知讀者視角》改編同名IP，各界最初寄予厚望。（采昌提供）

相較於《與神同行》系列藉由「孝」、「寬恕」的主旨打動普羅大眾，《全知讀者視角》難以跨越次文化小圈圈，卡在原著粉絲、一般觀眾之中，兩邊不討好。

另外，《全知讀者視角》傳遞「沒人能獨自拯救世界，只有群體能生存」的價值觀，但劇情卻顯示「誰技能高，誰就能活下來」的邏輯，至於在片尾留下續集伏筆，能否延續拍攝成了未知數。

