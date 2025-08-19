晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

砸300億換來失望？《全知讀者視角》遭酸成韓片失敗典範

有韓國媒體指出，《全知讀者視角》特效成敗筆之一。（采昌提供）有韓國媒體指出，《全知讀者視角》特效成敗筆之一。（采昌提供）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國導演金秉佑曾以《恐怖攻擊直播》展現密閉空間張力大受好評，今年執導話題IP《全知讀者視角》背負300億韓幣（約台幣6.2億元）天價打造，上映後令人失望，還有觀眾直言是「韓國大片的失敗典範」。

《全知讀者視角》在台灣目前票房突破7300萬，在韓國成績卻亮紅燈，上映3週觀眾勉強突破100萬人次，據統計，若要回收成本，少說要在數週內吸引超過500萬名觀眾才行。

《全知讀者視角》在韓國票房亮紅燈。（采昌提供）《全知讀者視角》在韓國票房亮紅燈。（采昌提供）

《全知讀者視角》集結安孝燮、李敏鎬、蔡秀彬、NANA，以及BLACKPINK的Jisoo等全明星陣容，然而一部奇幻題材的電影，CG特效卻意外成為最大敗筆；有韓媒分析，片中怪物、人物融合感差，像極了手遊畫面直接搬上大銀幕。

除了特效，動作設計同樣飽受批評，角色技能施展毫無重量感和破壞力，打鬥場景還被部分觀眾戲稱是「花拳繡腿」、「看來像是小時候看的低成本特效片。」加上混亂剪輯，使得動作場面無法帶來應有的刺激感。

只是，也有韓國影評人認為，更大的問題在於「受眾定位模糊」，原著粉絲認為角色魅力與核心設定被大幅更改，對不熟悉原著的新觀眾來說，遊戲中的「任務」、「金幣」、「星座」等設定，難免有些過於幼稚，難以投入相對情感。

《全知讀者視角》改編同名IP，各界最初寄予厚望。（采昌提供）《全知讀者視角》改編同名IP，各界最初寄予厚望。（采昌提供）

相較於《與神同行》系列藉由「孝」、「寬恕」的主旨打動普羅大眾，《全知讀者視角》難以跨越次文化小圈圈，卡在原著粉絲、一般觀眾之中，兩邊不討好。

另外，《全知讀者視角》傳遞「沒人能獨自拯救世界，只有群體能生存」的價值觀，但劇情卻顯示「誰技能高，誰就能活下來」的邏輯，至於在片尾留下續集伏筆，能否延續拍攝成了未知數。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中