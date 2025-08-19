出國注意！韓國爆發蟲蟲危機 一把抓驚呆人

有人一把抓起「愛情蟲」。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今年7月的丹娜絲颱風重創南台灣，不僅造成民眾受傷與財物損失，也再次凸顯極端天氣日益頻繁。八大電視台《WTO姐妹會》日前便針對各國近期災害進行討論，主持人莎莎與郭彥均邀請來自世界各地的來賓分享經驗，其中，來自韓國的Jina提到家鄉近期爆發的「蟲蟲危機」，引發現場驚呼連連。

愛情蟲。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

整條山路上密密麻麻全是「愛情蟲」。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

Jina指出，韓國仁川的桂陽山區在今年6、7月出現大量「愛情蟲」，這是一種對農作物有益的昆蟲，因為氣溫升高，愛情蟲的生活環境變好，導致大量繁殖，數量多到令人頭皮發麻。Jina出示照片，只見整條山路上密密麻麻全是愛情蟲，甚至有人伸手抓出一大把，雖然愛情蟲是益蟲，但是來賓看到畫面還是發出驚呼，「好噁喔」、「起雞皮疙瘩了」，泰國的曉詩則開玩笑說：「很好吃。」Jina也說，明年6、7月有可能更嚴重。

Jina分享當地人如何解決「愛情蟲」的問題。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

Jina表示麻雀會捕食「愛情蟲」。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

至於當地人如何解決這個問題，Jina表示，當地人會利用愛情蟲喜愛花香的特性，透過噴水器或花香機來吸引、驅趕牠們，同時也有麻雀等鳥類成為自然的捕食者。

另有媒體引述台大昆蟲系名譽教授徐爾烈指出，「這個蟲子沒有什麼害處」，建議民眾少穿白色、黃色等鮮豔衣服，晚上遠離夜燈或招牌燈等，住宿時記得關好門窗。

