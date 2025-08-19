24歲耀樂和解炎亞綸 轉當地下偶像

耀樂原本是網紅，傳出在中國杭州當地下偶像。（翻攝自耀樂IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕炎亞綸前年遭24歲網紅耀樂指控交往期間拍攝性愛影片，檢方依兒童及少年性剝削防制條例中「製造少年為性交行為之電子訊號罪」、「意圖散布而持有少年性影像罪」起訴。

士林地院去年5月30日開庭審結，因雙方已協議和解且內容雙方約定不公開，判決炎亞綸7月徒刑得易科罰金，緩刑3年。

炎亞綸（左）與耀樂成功和解。（本報合成，記者陳奕全攝）

耀樂原本是抖音網紅，隨著2人官司告一段落，耀樂去年貼出「中華人民共和國台灣居民居住證」，表示要到杭州定居，《CTWANT》報導，耀樂已加入中國浙江省地下偶像團體「UPuzzle」，更進劇組拍戲，演藝事業發展順遂。

據悉，耀樂目前將微博名稱改為「UPuzzle_最帥那個」，並在社群網站積極與粉絲互動，與粉絲分享自台灣帶去名產，還會在節日分享紅包，努力經營個人形象；此外，耀樂除了轉型當地下偶像，也宣布進組拍戲，演藝路朝多元發展。

