林千又南法辦婚禮 被爆賓客機票食宿「全自費」

林千又南法婚禮布置浪漫，親友見證公主與王子幸福瞬間。（翻攝自IG）林千又南法婚禮布置浪漫，親友見證公主與王子幸福瞬間。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人林千又去年11月甜曬鑽戒照透露答應史丹佛博士男友Jeon求婚，3月14日登記結婚，17日在南法舉辦夢幻婚禮，在親友見證下完成終身大事，現場宛如童話，不料卻爆出受邀賓客需自付機票、住宿與三餐，林千又僅招待婚禮晚宴。

《鏡新聞》報導，有參加賓客透露林千又婚宴在法國南部尼斯Maybourne Riviera五星級酒店舉辦，目測當晚有近50位賓客，而從林千又分享限動，婚禮結束後繼續狂歡，現場布置華麗還請DJ助興。

扯的是，賓客竟要自行負擔所有旅程費用，包括來回機票、當地住宿以及三餐餐食，唯獨婚禮當晚由林千又夫婦埋單。對此，至截稿為止林千又尚未回應。

而從林千又在IG限動曝光照片可見，她身穿雪白婚紗甜蜜挽著老公走紅毯，小倆口在現場深情對望、熱吻，幸福氛圍滿滿，她也首公開老公正面照甜喊：「我必須說，能當我老公實在太偉大了！」

