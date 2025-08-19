晴時多雲

娛樂 最新消息

許光漢退伍復工 廟宇誠心膜拜獻敬意

許光漢6日中午從位於中興新村的役政署退役。（資料照，記者陳鳳麗攝）許光漢6日中午從位於中興新村的役政署退役。（資料照，記者陳鳳麗攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「亞洲男神」許光漢6日退伍，首部奇幻愛情鉅片《他年她日》12日發布和女主角袁澧林「光林CP」擁抱版正式海報，並宣布2人將於29日七夕情人節，在香港與監製張艾嘉及導演龔兆平等主創合體出席亞洲記者會，為電影展開首場大型造勢。

許光漢退伍後一舉一動受矚目，據悉他將加入電影《關於我和鬼變成家人的那件事》班底新劇集拍攝，退伍隔日被目擊現身台北市大龍峒保安宮祈福拜拜，除香祝禱也燒紙錢表敬意，目擊民眾向媒體透露，當天許光漢被許多香客認出，仍頂著烈日誠心膜拜。

許光漢（右）和袁澧林在《他年她日》秀「眼」技，拿捏曖昧悸動感。（資料照，甲上提供）許光漢（右）和袁澧林在《他年她日》秀「眼」技，拿捏曖昧悸動感。（資料照，甲上提供）

而許光漢退伍後首部奇幻愛情鉅片《他年她日》講述分屬兩個世界的安晴與薯仔，被時間與重力錯位的「重力牆」隔開——安晴的一天，薯仔已過一年，許光漢飾演的薯仔，必須苦等一年才能再見袁澧林飾演的安晴，浪漫設定呼應七夕佳節。

