娛樂 最新消息

（影音）館長真的不演了！訪中國政協常委宣布一政策

中國全國政協常務委員張宗真（右）向館長誇口，台灣人只要第一次來橫琴，免費提供食宿。（翻攝自Youtube）中國全國政協常務委員張宗真（右）向館長誇口，台灣人只要第一次來橫琴，免費提供食宿。（翻攝自Youtube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近日飛中國深圳開直播，和今年6月上海行一樣，除了各種舔共貶台言行，還鬧出不少笑話，他在騰訊拍錯馬屁誇對手支付寶、被暗酸傻蛋、意外曝光當地政府領導在盯場等，不只台派痛罵，不少藍白粉也看不下去，更有大批中網友訕笑譏諷館長言行。

18日館長在澳門橫琴開直播，訪問現任中國全國政協常務委員張宗真，對方開口承諾台灣人只要第一次來橫琴，免費提供食宿，張宗真說：「我們正在修建一棟『台灣青年公寓』，希望今後台灣年輕人第一次來橫琴，免費提供落腳住宿幾天，讓他們體驗這裡環境，台灣人要向館長學習，用自己雙腳丈量祖國錦繡河山，真的很了不起。」

張宗真現任中國第14屆全國政協常委，全國工商聯副主席、永同昌集團董事局主席。

館長17日參訪總部位於深圳的中國電動車龍頭比亞迪（BYD）後，在車上直播坦言每到中國一次，在台灣生意就會慘跌，沒人要買他的商品、加他健身房的會員，而這都是因為民進黨和綠媒在抹黑他、扭曲他的言論。

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

