娛樂 最新消息

蔡詩萍20歲愛女蔡中泠「絕美顏值曝光」網暴動搶認岳父

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北市文化局長、作家蔡詩萍和前主播林書煒結婚逾20年，為了愛女蔡中泠能擁有更好的教育環境，夫妻倆不惜豪砸百餘萬送千金赴日本就讀早稻田大學。然而，蔡中泠不僅擁有亮眼外貌與高冷氣質，更獲封「最美星二代」之美譽，蔡詩萍近日則因釋出一家三口的幸福合影，愛女的絕美近況再度掀起討論，他則被群起暴動的網友搶認岳父，因此緊張狂喊要做妻女一輩子的保鑣。

蔡詩萍（左起）、愛女蔡中泠以及愛妻林書煒。（翻攝自臉書）蔡詩萍（左起）、愛女蔡中泠以及愛妻林書煒。（翻攝自臉書）

蔡詩萍昨（18日）曬出全家甜蜜的合影，由妻子林書煒掌鏡，蔡中泠則身穿白色平口上衣站在父母之間，對鏡頭展露甜美微笑。照片曝光後，母女異口同聲直呼「爸，你這張像我們的保鑣耶！」蔡詩萍也自我調侃「是蠻像的，管他呢，保護兩位美女不就是我的責任嗎！」一席話盡顯人夫及人父的愛。」照片中蔡中泠的吸引網友狂讚「最美星二代」。

由於20歲的蔡中泠的出眾氣質、絕美顏值意外成為焦點，再加上幸福的家庭畫面，讓網友們群起暴動，不僅紛紛誇讚「好像韓劇女主角」、「媽媽完全不輸啊！好正好炸！」更爭相喊要認蔡詩萍當岳父。對此，蔡詩萍也幽默回應，「一點沒錯，人夫人父的心情！」誓言要做妻女一輩子的保鑣。

