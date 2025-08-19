極道孫女掀童年瘡疤！何以奇富養缺愛 「父母一句話重摔在地」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「正妹星二代」歌手何以奇是資深歌手鄭琇月的女兒，祖父則是有「極道教父」之稱的何戊己，她許久未在螢光幕前亮相，近日透過影片自掀童年瘡疤，提到即使成長於優渥環境，卻始終缺乏家人的正面肯定，導致她對「富養」的定義與感受深具矛盾，語重心長表示「沒有愛的富養，其實也蠻可怕的。」掀起外界關注與討論。

何以奇昨（18日）在IG釋出一段自拍影片，有感而發表示，每當看到其他家庭和樂融融的畫面，自己總會懷疑「這樣的家庭真的存在嗎？」她進一步拋問大眾：「你們覺得富養是什麼？是讓你衣食無憂、可以去補習、可以學才藝、放暑假的時候可以去旅行、出國玩，是類似這種的嗎？」若是如此，自己在國中以前的生活確實是富養大的小孩。

何以奇痛掀未獲肯定的童年瘡疤。（組合照，翻攝自IG）

「我從來沒有聽過一句正面的話！」何以奇雖然自幼家庭物質條件優渥，卻從未感受到正面鼓勵，即便在比賽奪冠或完成複雜舞台演出後，父母仍以一句「人家只是客套，你還當真！」澆熄喜悅，讓她長期懷疑讚美是否真誠，這樣的「富養」更讓她無從抱怨，因每當想表達不滿時，便遭反問：「我們為妳付出了這麼多，妳有什麼資格喊累？你有什麼資格不開心？你憑什麼？你以為你是誰？」這些話語造成的壓抑與傷痕，至今仍難以釋懷。

不僅如此，何以奇更坦言每當聽見「你家裡條件好好喔！」、「你好幸福喔！」等稱讚時，就好像在告訴她說，「妳不能抱怨」、「妳不能覺得委屈！」她因此提出疑問，「在你們心裡，富養是只給錢就夠了，還是愛與陪伴才更重要？」影片曝光後，許多粉絲感同身受，認為「缺愛的富養其實很窮」、「精神貧乏比物質貧乏更可怕！」也有人鼓勵她勇敢說出心聲，強調：「正視傷痕就是療癒的開始。」意外掀起對「富養」定義的一波思考。

