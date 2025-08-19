（香港連線）郭富城自信功力夠已打好底 寵女暖爸迎第三胎樂回4字

〔記者許世穎／台北－香港連線報導〕影帝郭富城在新片《無名指》化身自暴自棄、不敢面對罕病女兒的父親，戲外有女萬事足，接受台灣媒體連線訪問時親曝相當疼愛兩個女兒，強調若做錯一定會向女兒道歉，也要求孩子學會說對不起，父女間互動既溫暖又重視家教，強烈反差讓他直言「既喜歡劇本卻又憎恨角色」。

影帝郭富城在新片《無名指》化身自暴自棄、不敢面對罕病女兒的父親。（華映提供）

該片集合郭富城、梁詠琪、鮑起靜與新生代女星許恩怡共同演出，郭富城飾演的父親，曾是出色運動員，卻因受傷與家庭變故走下坡，對人生充滿逃避，用自大掩飾自卑，面對重病的女兒許恩怡，從衝突不斷再到溫暖和解。他表示：「這角色吸引我的地方，就是從不敢面對到最後覺醒，與自己和解。」

請繼續往下閱讀...

郭富城（左）在新片《無名指》和許恩怡演父女，大讚她有天分。（華映提供）

提到片中與許恩怡的對手戲，郭富城直呼印象深刻，他形容許恩怡性格開朗，熱愛唱跳，但在電影裡必須全程坐在輪椅上，只能透過聲音、眼神與表情展現情緒。21歲的她是昔日女神柏安妮的女兒，郭富城稱讚她像媽媽一樣「非常有天份」，尤其在一場隔著房門向女兒道歉的戲中，兩人都哭得淚流滿面，直呼「那一刻的和解非常傷痛」。

星二代許恩怡在《無名指》飾演肌肉萎縮症患者，相當考驗演技。（華映提供）

戲裡戲外的父親形象迥異，郭富城笑言，自己和梁詠琪的方法不同，她為了角色刻意與女兒保持距離，讓他盛讚「演員修為」十足，「她戲外是一個非常偉大的母親，對她的女兒非常好，無微不至，為了這個角色，她在生活裡面改變生活的態度，把家人放一邊，是一種付出，這就是一個演員應該有的態度。」

梁詠琪在《無名指》飾演的母親，拋下罹患罕病的女兒。（華映提供）

雖然梁詠琪只有三場戲，郭富城直說演出極具張力，「非常感人」，但他自己則沒有因此改變對家人態度，自信說：「我不需要，因為我功力夠嘛！我已經打好底了嘛！」現實中他自認對家庭傳統又寵愛，女兒不乖會教育，但若自己做錯，也會率先道歉，「這就是學習，家教非常重要。」

郭富城（左）和鮑起靜再度於《無名指》演母子，直說看到對方想起自己的媽媽。（華映提供）

談到與鮑起靜的母子對戲，郭富城格外動容，他覺得鮑起靜很像自己的母親，「我看到鮑姐已經看到我媽媽一樣，我媽媽會想盡所有辦法，會希望我多一點回家吃飯啊、多留在身邊。」他與母親感情深厚，2020年母親過世後，始終心存掛念，如今在片場透過鮑起靜的角色，再次喚起對母親的思念，更添情感重量，「跟她對戲不像演戲，更像在和媽媽聊天一樣。」

除了宣傳新片，郭富城也被恭喜即將迎來第三胎，他開心以四字回應：「謝謝大家！」更說接下來將忙於新巡迴演唱會，要等到11月在高雄登場才會來台，更興奮喊話：「很想你們喔！」《無名指》將於9月19日在台上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法