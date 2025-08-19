晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

（香港連線）郭富城自信功力夠已打好底 寵女暖爸迎第三胎樂回4字

〔記者許世穎／台北－香港連線報導〕影帝郭富城在新片《無名指》化身自暴自棄、不敢面對罕病女兒的父親，戲外有女萬事足，接受台灣媒體連線訪問時親曝相當疼愛兩個女兒，強調若做錯一定會向女兒道歉，也要求孩子學會說對不起，父女間互動既溫暖又重視家教，強烈反差讓他直言「既喜歡劇本卻又憎恨角色」。

影帝郭富城在新片《無名指》化身自暴自棄、不敢面對罕病女兒的父親。（華映提供）影帝郭富城在新片《無名指》化身自暴自棄、不敢面對罕病女兒的父親。（華映提供）

該片集合郭富城、梁詠琪、鮑起靜與新生代女星許恩怡共同演出，郭富城飾演的父親，曾是出色運動員，卻因受傷與家庭變故走下坡，對人生充滿逃避，用自大掩飾自卑，面對重病的女兒許恩怡，從衝突不斷再到溫暖和解。他表示：「這角色吸引我的地方，就是從不敢面對到最後覺醒，與自己和解。」

郭富城（左）在新片《無名指》和許恩怡演父女，大讚她有天分。（華映提供）郭富城（左）在新片《無名指》和許恩怡演父女，大讚她有天分。（華映提供）

提到片中與許恩怡的對手戲，郭富城直呼印象深刻，他形容許恩怡性格開朗，熱愛唱跳，但在電影裡必須全程坐在輪椅上，只能透過聲音、眼神與表情展現情緒。21歲的她是昔日女神柏安妮的女兒，郭富城稱讚她像媽媽一樣「非常有天份」，尤其在一場隔著房門向女兒道歉的戲中，兩人都哭得淚流滿面，直呼「那一刻的和解非常傷痛」。

星二代許恩怡在《無名指》飾演肌肉萎縮症患者，相當考驗演技。（華映提供）星二代許恩怡在《無名指》飾演肌肉萎縮症患者，相當考驗演技。（華映提供）

戲裡戲外的父親形象迥異，郭富城笑言，自己和梁詠琪的方法不同，她為了角色刻意與女兒保持距離，讓他盛讚「演員修為」十足，「她戲外是一個非常偉大的母親，對她的女兒非常好，無微不至，為了這個角色，她在生活裡面改變生活的態度，把家人放一邊，是一種付出，這就是一個演員應該有的態度。」

梁詠琪在《無名指》飾演的母親，拋下罹患罕病的女兒。（華映提供）梁詠琪在《無名指》飾演的母親，拋下罹患罕病的女兒。（華映提供）

雖然梁詠琪只有三場戲，郭富城直說演出極具張力，「非常感人」，但他自己則沒有因此改變對家人態度，自信說：「我不需要，因為我功力夠嘛！我已經打好底了嘛！」現實中他自認對家庭傳統又寵愛，女兒不乖會教育，但若自己做錯，也會率先道歉，「這就是學習，家教非常重要。」

郭富城（左）和鮑起靜再度於《無名指》演母子，直說看到對方想起自己的媽媽。（華映提供）郭富城（左）和鮑起靜再度於《無名指》演母子，直說看到對方想起自己的媽媽。（華映提供）

談到與鮑起靜的母子對戲，郭富城格外動容，他覺得鮑起靜很像自己的母親，「我看到鮑姐已經看到我媽媽一樣，我媽媽會想盡所有辦法，會希望我多一點回家吃飯啊、多留在身邊。」他與母親感情深厚，2020年母親過世後，始終心存掛念，如今在片場透過鮑起靜的角色，再次喚起對母親的思念，更添情感重量，「跟她對戲不像演戲，更像在和媽媽聊天一樣。」

除了宣傳新片，郭富城也被恭喜即將迎來第三胎，他開心以四字回應：「謝謝大家！」更說接下來將忙於新巡迴演唱會，要等到11月在高雄登場才會來台，更興奮喊話：「很想你們喔！」《無名指》將於9月19日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中