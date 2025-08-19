晴時多雲

娛樂 最新消息

消失好萊塢9年！琳賽蘿涵復出吐心聲：靠家人撐過去

琳賽蘿涵（左二）、潔美李寇蒂斯（右二）主演的《辣媽辣妹2》已於8月8日在北美上映，口碑叫好叫座，在影評爛番茄網站維持93%的觀眾爆米花好評指數。（迪士尼提供）琳賽蘿涵（左二）、潔美李寇蒂斯（右二）主演的《辣媽辣妹2》已於8月8日在北美上映，口碑叫好叫座，在影評爛番茄網站維持93%的觀眾爆米花好評指數。（迪士尼提供）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕琳賽蘿涵在好萊塢一度呼風喚雨，卻也曾迷失自我，在2013年後她決定放下一切去追尋自己想要的，這段時間她搬到杜拜、結婚並為人母。遠離好萊塢9年後，她藉著好友潔美李寇蒂斯力邀演出的《辣媽辣妹2》宣告全面復出，而電影最打動她的一點，是它在家庭劇變中傳遞出的寬容與耐心。

琳賽蘿涵12歲就因電影《天生一對》裡一人詮釋兩角的靈動演出爆紅，成為觀眾一路看著她長大的女星。22年前，琳賽蘿涵在《辣媽辣妹》裡和潔美李寇蒂斯扮演一對互換身體的母女，當時琳賽正準備迎接繼父的來臨而情緒混亂，而在《辣媽辣妹2》裡，琳賽則即將嫁給一個帶著孩子的男人，於是她和女兒及媽媽，再加上男方的孩子，四個女人再度上演靈魂交換。雖然故事本質是「重組家庭」，但是這樣的轉變，對家庭裡的每一個成員來說都需要調適。

「這部電影說的是家庭與改變」，琳賽蘿涵接受訪問時透露《辣媽辣妹2》引起她很大的共鳴，「我們在人生中總是不斷經歷各種轉變，而你永遠不會知道接下來會發生什麼？但到最後，一切都會回到家人身上，只要你的家人在身邊，就能撐過任何改變！ 」

琳賽蘿涵在《辣媽辣妹2》裡扮演即將和男友重組家庭的年輕少婦。（迪士尼提供）琳賽蘿涵在《辣媽辣妹2》裡扮演即將和男友重組家庭的年輕少婦。（迪士尼提供）

導演妮莎甘納卓坦言，劇本的挑戰性極高，「要延續第一部的經典，並且超越它，還得做出前所未有的嘗試，真的不容易。」她說。「我們保留了原本『身體互換』的核心設定，以及『換位思考能促進理解』的概念。對我來說，關鍵是找到一個能夠引起共鳴的主題，而這次，就是『家庭的本質是什麼』。」

已婚又擁有一個兩歲孩子的琳賽蘿涵，完全能夠理解家庭的本質，她再次詮釋安娜這個角色不但游刃有餘，還比以往多了豐沛情感。最近她接受《紐約時報》訪問時，針對為何會離開好萊塢9年？她說：「我想休息一會兒。我漸漸失去了拍電影的興奮感，我想擁有更私密、更真實的生活，並且等到那種對拍電影的渴望再次出現。」顯然《辣媽辣妹2》對她來說，正代表著時機到了。

能和好友潔美李寇蒂斯（左）再次同台，是琳賽蘿涵再次接演相同角色的原因。（迪士尼提供）能和好友潔美李寇蒂斯（左）再次同台，是琳賽蘿涵再次接演相同角色的原因。（迪士尼提供）

藉著這部電影，琳賽蘿涵不但再度和好友潔美李寇蒂斯同台，同時也收穫了兩位年輕新朋友茱莉亞巴特斯和索菲亞漢蒙斯，這兩位年輕演員和琳賽一樣都是童星出身，琳賽則以自身經驗提供建議：「我在職業生涯中學到最重要的事情就是如何拒絕，雖然我很喜歡這份工作，但它可能讓人混亂不堪。留出時間給自己，優先考慮自己的身心健康才是最重要的事！」《辣媽辣妹2》將於8月21日在台上映。

