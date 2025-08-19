晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

雄影致敬大衛林區、金哈克曼！白景瑞《再見阿郎》重返大銀幕

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕高雄電影節昨天（18日）公布「大銀幕必看經典」片單，雄影向今年初過世的傳奇名導大衛林區和奧斯卡影帝金哈克曼致敬，將放映其經典代表作。「大師致敬」單元則選映兩度贏得金馬獎最佳導演獎的白景瑞三部修復作品，包括《寂寞的十七歲》、《今天不回家》、《再見阿郎》。

《再見阿郎》。（高雄電影節提供）《再見阿郎》。（高雄電影節提供）

「大銀幕必看經典」是不少影迷每年必看的單元，配合高規格視聽設備的「內惟藝術中心」，讓經典作品在大銀幕綻放光彩。為紀念今年初逝世的美國傳奇名導大衛林區及奧斯卡影帝金哈克曼，雄影分別選映《我心狂野》和《流浪奇男子》兩部在坎城影展獲金棕櫚獎的美國經典。

《我心狂野》。（高雄電影節提供）《我心狂野》。（高雄電影節提供）

大衛林區執導的《我心狂野》由尼可拉斯凱吉與蘿拉鄧恩主演，威廉達佛、伊莎貝拉羅塞里尼等同台演出，電影大量參考《綠野仙蹤》象徵內涵，題材看似接近主流，迷幻手法卻又如林區電影集大成。由金哈克曼和艾爾帕西諾兩位奧斯卡影帝聯手演出的《流浪奇男子》，正值二位影帝生涯顛峰、神作連發的七〇年代，兩位演員偉大細膩的演出，在大銀幕上展現無與倫比的魅力。

《再婚驚魂記》。（高雄電影節提供）《再婚驚魂記》。（高雄電影節提供）

改編自村上龍同名原著小說，亦以坊間流傳另一譯名「切膚之愛」在邪典圈封神的極限靠片《再婚驚魂記》，呈現日本鬼才導演三池崇史獨特的邪典美學，層層堆砌愛恨一體的佔有與毀滅慾，而椎名英姬冷冽則詮釋毛骨悚然的神秘女子，憑藉大量鮮血流淌與烙印酷刑，成為影史恐懼經典之作。

《今天不回家》。（高雄電影節提供）《今天不回家》。（高雄電影節提供）

《放浪青春》獨立名導哈蒙尼科林的首部長片《奇異小子 4K修復》，以驚世駭俗的挑釁情節，一舉入選威尼斯影展，並獲影評人費比西獎榮譽提及。科林以恣意揮灑、如畫筆般的影像語言，將毀滅、死亡、破舊、腐敗與醜陋，注入無以名狀的底層角色身上，賦予其另一種神聖詩意。曾為流行天后瑪丹娜執導MV的科林，更在片中選用其名曲《Like A Prayer》入樂，讓這部以令人不安、怪異場景與夢幻配樂聞名的作品，在4K修復大銀幕上，再現一段荒誕而奇異的青春。

《今天不回家》。（高雄電影節提供）《今天不回家》。（高雄電影節提供）

「致敬．白景瑞」單元由高雄電影節與國家電影及視聽文化中心共同策劃，透過三部影視聽中心修復的經典作品《寂寞的十七歲》、《今天不回家》與《再見阿郎》，重現這位深受義大利新寫實主義影響的導演美學。白景瑞曾兩度贏得金馬獎最佳導演獎，並獲金馬終身成就獎，他與攝影師林贊庭的合作，讓作品在商業市場、個人敘事與嚴格電檢制度間遊走，映照戒嚴時期臺灣影像的矛盾與活力。

《寂寞的十七歲》。（高雄電影節提供）《寂寞的十七歲》。（高雄電影節提供）

《寂寞的十七歲》描繪青少年在升學壓力與家庭疏離下的徬徨心境，白景瑞以唐寶雲、柯俊雄兩大明星吸引觀眾，並融入大量臺北實景、旋轉畫面、鏡面構圖與交響樂配樂等實驗元素，在商業與藝術間取得平衡，最終收穫票房與口碑。

《奇異小子》4K修復。（高雄電影節提供）《奇異小子》4K修復。（高雄電影節提供）

《今天不回家》結合寫實與喜劇元素，以多線敘事呈現一天之內都市人穿梭各處的情景，從樓梯公寓到高爾夫球場，構築專屬大人的遊樂場。林贊庭靈活的運鏡與蒙太奇手法，讓觀眾如同窺視者般投入情節。片中同名主題曲曾是禁歌，因電影而家喻戶曉，開創中產新都會喜劇的新風格。

《流浪奇男子》。（高雄電影節提供）《流浪奇男子》。（高雄電影節提供）

改編自臺灣作家陳映真小說〈將軍族〉的《再見阿郎》全片散發迷人的鄉土氣息，而白景瑞與攝影師林贊庭共同精心打造的視覺風格也相當搶眼。上承五、六〇年代臺語片在技術實驗的動能，下啟八〇年代新電影風潮，試圖在健康寫實路線外，鋪展出前衛的寫實電影之路，並極力捕捉當代都市的感性面貌。張美瑤飾演的角色桂枝面對柯俊雄飾演的阿郎，不輕易妥協於暴力與誘惑，不卑不亢表達自我，強烈展現女性的自主權。

TTXC 2025高雄電影節於10月10日（五）至10月26日（日），在高雄市電影館、內惟藝術中心、高雄市立圖書館總館、VR體感劇院、駁二P3倉庫、高雄市立歷史博物館登場。影展資訊鎖定高雄電影節官方網站（www.kff.tw）、Instagram與Facebook粉絲專頁。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中