雄影致敬大衛林區、金哈克曼！白景瑞《再見阿郎》重返大銀幕

〔記者廖俐惠／綜合報導〕高雄電影節昨天（18日）公布「大銀幕必看經典」片單，雄影向今年初過世的傳奇名導大衛林區和奧斯卡影帝金哈克曼致敬，將放映其經典代表作。「大師致敬」單元則選映兩度贏得金馬獎最佳導演獎的白景瑞三部修復作品，包括《寂寞的十七歲》、《今天不回家》、《再見阿郎》。

《再見阿郎》。（高雄電影節提供）

「大銀幕必看經典」是不少影迷每年必看的單元，配合高規格視聽設備的「內惟藝術中心」，讓經典作品在大銀幕綻放光彩。為紀念今年初逝世的美國傳奇名導大衛林區及奧斯卡影帝金哈克曼，雄影分別選映《我心狂野》和《流浪奇男子》兩部在坎城影展獲金棕櫚獎的美國經典。

《我心狂野》。（高雄電影節提供）

大衛林區執導的《我心狂野》由尼可拉斯凱吉與蘿拉鄧恩主演，威廉達佛、伊莎貝拉羅塞里尼等同台演出，電影大量參考《綠野仙蹤》象徵內涵，題材看似接近主流，迷幻手法卻又如林區電影集大成。由金哈克曼和艾爾帕西諾兩位奧斯卡影帝聯手演出的《流浪奇男子》，正值二位影帝生涯顛峰、神作連發的七〇年代，兩位演員偉大細膩的演出，在大銀幕上展現無與倫比的魅力。

《再婚驚魂記》。（高雄電影節提供）

改編自村上龍同名原著小說，亦以坊間流傳另一譯名「切膚之愛」在邪典圈封神的極限靠片《再婚驚魂記》，呈現日本鬼才導演三池崇史獨特的邪典美學，層層堆砌愛恨一體的佔有與毀滅慾，而椎名英姬冷冽則詮釋毛骨悚然的神秘女子，憑藉大量鮮血流淌與烙印酷刑，成為影史恐懼經典之作。

《今天不回家》。（高雄電影節提供）

《放浪青春》獨立名導哈蒙尼科林的首部長片《奇異小子 4K修復》，以驚世駭俗的挑釁情節，一舉入選威尼斯影展，並獲影評人費比西獎榮譽提及。科林以恣意揮灑、如畫筆般的影像語言，將毀滅、死亡、破舊、腐敗與醜陋，注入無以名狀的底層角色身上，賦予其另一種神聖詩意。曾為流行天后瑪丹娜執導MV的科林，更在片中選用其名曲《Like A Prayer》入樂，讓這部以令人不安、怪異場景與夢幻配樂聞名的作品，在4K修復大銀幕上，再現一段荒誕而奇異的青春。

《今天不回家》。（高雄電影節提供）

「致敬．白景瑞」單元由高雄電影節與國家電影及視聽文化中心共同策劃，透過三部影視聽中心修復的經典作品《寂寞的十七歲》、《今天不回家》與《再見阿郎》，重現這位深受義大利新寫實主義影響的導演美學。白景瑞曾兩度贏得金馬獎最佳導演獎，並獲金馬終身成就獎，他與攝影師林贊庭的合作，讓作品在商業市場、個人敘事與嚴格電檢制度間遊走，映照戒嚴時期臺灣影像的矛盾與活力。

《寂寞的十七歲》。（高雄電影節提供）

《寂寞的十七歲》描繪青少年在升學壓力與家庭疏離下的徬徨心境，白景瑞以唐寶雲、柯俊雄兩大明星吸引觀眾，並融入大量臺北實景、旋轉畫面、鏡面構圖與交響樂配樂等實驗元素，在商業與藝術間取得平衡，最終收穫票房與口碑。

《奇異小子》4K修復。（高雄電影節提供）

《今天不回家》結合寫實與喜劇元素，以多線敘事呈現一天之內都市人穿梭各處的情景，從樓梯公寓到高爾夫球場，構築專屬大人的遊樂場。林贊庭靈活的運鏡與蒙太奇手法，讓觀眾如同窺視者般投入情節。片中同名主題曲曾是禁歌，因電影而家喻戶曉，開創中產新都會喜劇的新風格。

《流浪奇男子》。（高雄電影節提供）

改編自臺灣作家陳映真小說〈將軍族〉的《再見阿郎》全片散發迷人的鄉土氣息，而白景瑞與攝影師林贊庭共同精心打造的視覺風格也相當搶眼。上承五、六〇年代臺語片在技術實驗的動能，下啟八〇年代新電影風潮，試圖在健康寫實路線外，鋪展出前衛的寫實電影之路，並極力捕捉當代都市的感性面貌。張美瑤飾演的角色桂枝面對柯俊雄飾演的阿郎，不輕易妥協於暴力與誘惑，不卑不亢表達自我，強烈展現女性的自主權。

TTXC 2025高雄電影節於10月10日（五）至10月26日（日），在高雄市電影館、內惟藝術中心、高雄市立圖書館總館、VR體感劇院、駁二P3倉庫、高雄市立歷史博物館登場。影展資訊鎖定高雄電影節官方網站（www.kff.tw）、Instagram與Facebook粉絲專頁。

