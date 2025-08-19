晴時多雲

娛樂 日韓

《以倖存者之名》3天登Netflix冠軍 製作人遭跟蹤威脅

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕Netflix繼《以神之名：信仰的背叛》後，時隔兩年推出續篇《以倖存者之名：深入韓國慘案》，記錄韓國4大殘酷案件，節目自15日上線後，僅花3天登上韓國Netflix TOP 10節目冠軍，紀錄片能躍居榜首，實屬罕見。

葉萱（中）在《以倖存者之名：深入韓國慘案》再度勇敢揭露「JMS」鄭明析惡行，令事件重獲關注。（翻攝自Netflix）葉萱（中）在《以倖存者之名：深入韓國慘案》再度勇敢揭露「JMS」鄭明析惡行，令事件重獲關注。（翻攝自Netflix）

《以倖存者之名》聚焦「釜山兄弟之家」、「JMS攝理教教主鄭明析」、「至尊派事件」、「三豐百貨」4案件，透過倖存者的真實證詞，揭露不為人知的暗黑真相，讓故事更具強大力量，爭議事件重新浮上檯面。

特別是「攝理教」背後的故事令人震驚，尤其這兩年持續在做追蹤採訪的「MBC製作人」曹聖鉉面臨生命威脅，以及遭人跟蹤，直到團隊致力挖出庇護JMS的背後真相，步步走來相當驚險。

製作人曹聖鉉追查「主守護」過程，充滿顛簸。（翻攝自Netflix）製作人曹聖鉉追查「主守護」過程，充滿顛簸。（翻攝自Netflix）

「攝理教」案件不只教主鄭明析荒淫事蹟令人咋舌，拍攝團隊還出現間諜，以及信徒觸角深入警方、律師等行業，形成強大的共犯結構，還有「主守護」之稱的警方擬出「現職警察視角下葉萱案件之應對方案」，令觀眾震撼不已。

全新一季內容公開第二號人物鄭朝恩的真面目，受害者們也異口同聲表示，鄭朝恩正是參與鄭明析性暴力的背後主使者；另外葉萱遭性暴力內容的錄音遭司法公開，韓國法律制度的鬆脫，同樣讓人心灰意冷。

製作人曹聖鉉希望受害者能回歸正常生活。（翻攝自Netflix）製作人曹聖鉉希望受害者能回歸正常生活。（翻攝自Netflix）

教主鄭明析於2018年至2021年間涉嫌性侵、猥褻多達21名女信徒，於今年1月遭韓國最高法院維持二審，判處17年有期徒刑，且須配戴電子腳鐐15年；製作人曹聖鉉強調，之所以拍攝紀錄片，「比起聽到鄭明析有可能活不過17年的消息，看到受害者們能回歸正常生活，才是最欣慰的事情。」

點圖放大header
點圖放大body

