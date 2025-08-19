晴時多雲

娛樂 最新消息

與台灣有關！迪士尼挖角Netflix高層 Disney+亞太區迎新領導人

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕迪士尼新人事新氣象！華特迪士尼公司昨天（18日）宣布任命湯尼札梅茲科斯基為亞太區直接服務消費者業務（Direct-to-Consumer）資深副總裁暨總經理，將負責推動迪士尼串流業務，也就是Disney+在亞太地區的進一步成長與發展，並向亞太區總裁姜熡可（Luke Kang）及迪士尼娛樂串流業務總裁喬厄利（Joe Earley）匯報。亞太區包含台灣、日本、韓國等地在內，接下來湯尼札梅茲科斯基的佈局，將與台灣息息相關。

湯尼札梅茲科斯基（Tony Zameczkowski）在Netflix任職9年，曾任Netflix亞太區副總裁，是亞太區的創始領導人之一，並透過策略性合作與多管道行銷活動，成功推動Netflix在該地區的業務發展。他也曾在YouTube擔任高階主管職務，負責建立亞太地區的音樂業務版圖，同時主導歐洲、中東與非洲地區的體育娛樂策略發展，而他的職涯則始於巴黎的華納兄弟國際電視部門。

湯尼札梅茲科斯基經驗豐富。（Disney+提供）湯尼札梅茲科斯基經驗豐富。（Disney+提供）

湯尼札梅茲科斯基則說：「能夠加入華特迪士尼公司，推動Disney+在亞太地區的發展動能，讓我感到非常興奮。」他並表示：「拓展國際串流觀眾是迪士尼的重要策略目標，而亞太地區蘊含著巨大的成長潛力等待開發。我一直深深敬佩迪士尼在娛樂產業的卓越領導地位，以及其在悠久歷史中始終能與時俱進，與消費者維持高度連結與共鳴的非凡能力。」

華特迪士尼公司亞太區總裁姜熡可表示：「我們很榮幸能由札梅茲科斯基來領導串流媒體業務，持續強化Disney+在亞太地區的表現。」他進一步指出：「我們的串流業務已有顯著的成長，讓Disney+成為亞太地區的領導平台之一。我深信札梅茲科斯基在媒體、娛樂與科技領域的豐富業務拓展經驗，將有助於我們在這個充滿活力且快速成長的市場邁入下一個發展階段。」

