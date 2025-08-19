晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

DAY6淚灑戲院！《Congratulations》勾十年心路歷程

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國人氣樂團「DAY6」首部音樂公路電影《6DAYS》率先在韓國上映，首日超過1.5萬名觀眾欣賞，空降新片票房冠軍，在入口網站「NAVER」拿下高達9.52分（滿分10分）超高評價。

DAY6團員度云（左起）、元弼、晟鎮、YoungK出席《6DAYS》戲院見面會活動。（采昌提供）DAY6團員度云（左起）、元弼、晟鎮、YoungK出席《6DAYS》戲院見面會活動。（采昌提供）

DAY6 4位成員晟鎮、Young K、元弼、度云於上週六出席首爾戲院見面會，與台下熱情的My Day（粉絲名）一同回顧他們出道十週年的軌跡。

只見四位成員以「新人演員」自我介紹，讓現場氣氛輕鬆又溫馨，也為這部結合音樂、紀實與劇情的特殊之作拉開溫柔帷幕，眾人一致提到《Congratulations》這首出道歌曲。

Young K表示：「中間的回憶片段，讓我想起過去一路走來的時光。」元弼更坦言在聽到這首歌時，已經忍不住落下眼淚。至於片中哪幕最能代表DAY6的十週年時，元弼也毫不猶豫再度提到就是《Congratulations》這首歌。

《6DAYS》為DAY6首部大銀幕電影作品。（采昌提供）《6DAYS》為DAY6首部大銀幕電影作品。（采昌提供）

在活動尾聲，度云向所有支持DAY6的粉絲深情致謝：「雖然已經是十週年了，還是要感謝大家一直以來的陪伴。我們會一直懷著感恩的心努力生活，而且為了回報大家的愛，我們會繼續努力的，以後也請多多指教，我愛大家！」

此外，《6DAYS》除了2D版本之外，台灣也將同步上映SCREENX與4DX版本，另外公布「首週入場特典」，只要購買本片第一週（8/22-8/28）期間場次電影票乙張，即可憑電影票「不限版本」於8月22日起，至原購票影城兌換領取「紙相框膠捲卡片」乙張（五款隨機）。

不僅如此，只要在各影城開放販售日起，購買本片「4DX版本」或「SCREENX版本」電影票乙張，即可慿電影票在8月22日起，至原購票影城兌換領取相對應版本的入場特典。

4DX版贈送「哇！4DX工藝A3海報與當週一般2D場次特典」各乙份，SCREENX版贈送「肯洽拿SCREENX工藝A3海報與當週一般2D場次特典」各乙份，送完為止；《6DAYS》將於8月22日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中