DAY6淚灑戲院！《Congratulations》勾十年心路歷程

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國人氣樂團「DAY6」首部音樂公路電影《6DAYS》率先在韓國上映，首日超過1.5萬名觀眾欣賞，空降新片票房冠軍，在入口網站「NAVER」拿下高達9.52分（滿分10分）超高評價。

DAY6團員度云（左起）、元弼、晟鎮、YoungK出席《6DAYS》戲院見面會活動。（采昌提供）

DAY6 4位成員晟鎮、Young K、元弼、度云於上週六出席首爾戲院見面會，與台下熱情的My Day（粉絲名）一同回顧他們出道十週年的軌跡。

只見四位成員以「新人演員」自我介紹，讓現場氣氛輕鬆又溫馨，也為這部結合音樂、紀實與劇情的特殊之作拉開溫柔帷幕，眾人一致提到《Congratulations》這首出道歌曲。

Young K表示：「中間的回憶片段，讓我想起過去一路走來的時光。」元弼更坦言在聽到這首歌時，已經忍不住落下眼淚。至於片中哪幕最能代表DAY6的十週年時，元弼也毫不猶豫再度提到就是《Congratulations》這首歌。

《6DAYS》為DAY6首部大銀幕電影作品。（采昌提供）

在活動尾聲，度云向所有支持DAY6的粉絲深情致謝：「雖然已經是十週年了，還是要感謝大家一直以來的陪伴。我們會一直懷著感恩的心努力生活，而且為了回報大家的愛，我們會繼續努力的，以後也請多多指教，我愛大家！」

此外，《6DAYS》除了2D版本之外，台灣也將同步上映SCREENX與4DX版本，另外公布「首週入場特典」，只要購買本片第一週（8/22-8/28）期間場次電影票乙張，即可憑電影票「不限版本」於8月22日起，至原購票影城兌換領取「紙相框膠捲卡片」乙張（五款隨機）。

不僅如此，只要在各影城開放販售日起，購買本片「4DX版本」或「SCREENX版本」電影票乙張，即可慿電影票在8月22日起，至原購票影城兌換領取相對應版本的入場特典。

4DX版贈送「哇！4DX工藝A3海報與當週一般2D場次特典」各乙份，SCREENX版贈送「肯洽拿SCREENX工藝A3海報與當週一般2D場次特典」各乙份，送完為止；《6DAYS》將於8月22日在台上映。

