四代同堂！阿祖阿嬤齊飆舞 「口袋影展」親子同樂超溫馨

〔記者鍾志均／台北報導〕第二屆「口袋影展」昨（17）迎來親子人氣超高的「一起搖擺～親子寵物音樂會」活動日，吸引上百位大小朋友齊聚華山北側綠地，現場邀來「水果冰淇淋」的水果奶奶、妖果天團與人氣團體「幻藍小熊」壓軸演出。

水果奶奶和上百位小朋友相見歡。（小公視提供）

「水果奶奶」一現身便掀起全場歡呼，馬上帶來經典歌曲《水果冰淇淋》主題曲，熟悉旋律讓台下孩子們興奮跟唱。她更親自與現場小觀眾互動提問、送出小禮物，氣氛溫馨又熱烈。

接著小岳哥哥、蓓蓓姐姐在為音樂會同場舉辦的「妖果動動盃創意唱跳比賽」主持開場前，小岳哥哥透露天氣熱到有點中暑，刮痧才稍微有點精神，好在天公作美，天氣突然涼快許多。

小岳哥哥（右）、蓓蓓姐姐主持「妖果動動盃創意唱跳比賽。（小公視提供）

當天吸引來自全台共14組親子、個人與團體參賽者報名參加，每組皆卯足全力展現創意，甚至有阿祖、阿嬤也站上舞台飆舞，形成四代同堂的舞團；有參賽者頂著七彩編髮、披上粉嫩星星斗篷，有人設計團隊隊形，不僅拚造型更拚舞蹈編排，讓現場觀眾驚呼連連。

評審團則由小公視兒少中心主任林瓊芬、專業舞蹈老師星星老師，與《妖果動一動》許多歌曲都出自他手的音樂老師小飄老師共同擔任，他們得從舞台創意、舞台魅力到主題演繹層層評選，最後各組混合選出首獎，表現可圈可點。

緊接著登場的「幻藍小熊」壓軸演出，《COCOCO》、《ACT LIKE THAT》和《妖果小學》片尾曲《SWING DANCE》再度炒熱現場氣氛，許多粉絲早上7點就在舞台區佔位等待，不管氣溫有多高，都曬不走他們的熱情。

幻藍小熊和獲得首獎、人氣獎的閃電甜心合照。（小公視提供）

最後公布得獎名單，親子組首獎由咩咩背著楊娃娃獲得，個人組由Yoyo Baby獲得首獎；團體組則是閃電甜心拿到首獎以及人氣獎。小公視主任林瓊芬也在會後表示，「非常感謝所有參賽者對小公視的支持，大家這次不只是以舞相會，更是互相學習的溫暖相遇。」大讚每隊都令人佩服，期待明年相聚。

