（影）父母送女兒「性朝貢」！《以倖存者之名》21名受害者噩夢未結束

〔記者鍾志均／綜合報導〕Netflix紀錄片《以倖存者之名：深入韓國慘案》為兩年前《以神之名：信仰的背叛》續集，第3集繼續揭露「JMS」攝理教「荒淫教主」鄭明析惡行；多達21位勇敢的「倖存者」出面加入訴訟行列，也有受害者含淚受訪表示：「當初第一季播出時，光聽到鄭明析的聲音就忍不住發抖，心臟狂跳。」內心承受極大壓力。

葉萱在《以倖存者之名：深入韓國慘案》勇敢出面，痛訴鄭明析惡行。（翻攝自Netflix）

《以倖存者之名》為香港前信徒葉萱受訪開始，她坦言曾後悔過公開受害事實，有陣子都得戴口罩出門，甚至第一季播出後，收到不少酸民無端謾罵，轟她「太笨，才加入邪教」、「男女關係混亂」，也有人狂酸「很想紅，才在Netflix節目公開被侵害的過程」，讓她苦不堪言。

本季中不少受訪者出面，其中代號C的女子18歲入教，一步步踏入鄭明析的「荒淫陷阱」，直言忍不住想到對方詢問「出水了嗎？」、「這邊真好吃」、「舒服嗎？」等淫聲浪語，也有代號B的女性坦言14歲就受鄭明析性侵，甚至在夢中夢見被追著跑，甚至有萌生輕生的念頭。

受害者出面控國二時就遭鄭明析性侵。（翻攝自Netflix）

葉萱含淚表示，鄭明析實在太變態、太髒，甚至有受害者在父母親都知情的情況，將自己的女兒送去「性朝貢」，讓觀眾看了瞠目結舌；最新內容也揭露鄭明析親筆信上寫道「要漂亮婊子入教」、「只能頂到底，否則100年都無感」，腦袋滿滿都是性。

比起《以神之名》著重揭露隱藏的真相，《以倖存者之名》深入探討受害者的苦難，製作人曹聖鉉表示，續集名稱的「倖存者」並非單純的受害者，而是那些持續承受生存之害的人們，然而苦難揭露了，地獄般的痛苦卻仍然存在。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

