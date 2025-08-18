媒體人黃揚明護李珠珢、南珉貞 原因只有4字

李珠珢（右）與南珉貞將隊旗當成魔法掃帚騎，在網路上引發熱議。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕富邦悍將啦啦隊韓籍女神李珠珢，上週與學姐南珉貞在大巨蛋應援時，把大旗當作魔法掃帚，引起抨擊。加上當天富邦悍將遭到逆轉吞敗，於是李珠珢、南珉貞更成了戰犯，對此，資深媒體人黃揚明在社群平台發長文，認為兩人尚未適應台灣棒球文化，因此無須護航，也不必責怪，解決問題最好的方法就是「面對問題」。

黃揚明認為李珠珢心理素質強大。（資料照，記者陳逸寬攝）

李珠珢與南珉貞後來針對騎大旗一事相繼公開道歉，黃揚明表示昨（17）比賽李珠珢與南珉貞在應援舞台上輪流舉起大旗揮舞，恰逢張育成揮出安打奪下致勝分，也讓富邦悍將取得勝利，終止7連敗。

請繼續往下閱讀...

資深媒體人黃揚明認為韓援啦啦隊需要的是面對問題。（翻攝自臉書）

黃揚明指出南珉貞碰上於論風波，先發文公開道歉，後出席賽前活動更哽咽，他認為事情就該翻頁了。李珠珢從年初加盟富邦後，先後歷經黑粉攻擊、指愛搶C位、舞蹈跳錯等事，但她仍秉持一貫風格，以直球對決方式面對，事後參加活動或粉絲互動，仍一如往常，黃揚明認為這就證明李珠珢「心理素質的強大，可能遠超乎我們想像」。

黃揚明強調，韓國有韓國的做法，台灣有台灣的規矩，讓韓籍啦啦隊員適應台灣這塊土地的棒球文化，就是韓援啦啦隊魅力所在，碰上問題，只要面對問題，一切都能磨合得更好。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法