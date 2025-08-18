五月天怪獸台上落淚嚇壞歌迷 親人離世仍完成巡演讓人心疼

五月天順利完成演唱會。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天昨（17日）剛在北京鳥巢完成第13場演唱會，許多歌迷在台下聽到五月天精心安排的曲目都忍不住落淚，也覺得五月天演唱會結束後，恐怕好一陣子會走不出來，感到失落。不過前兩天有粉絲拍到，五月天團長怪獸在演出中拭淚，一開始只是以為他也是因為演唱會要落幕而感傷，沒想到詢問唱片公司，原因也讓人心疼。

五月天怪獸台上落淚，原來是又面臨親人離世。（翻攝自小紅書）

對於怪獸在台上落淚，詢問唱片公司，相信音樂表示：「剛好在巡迴演出期間，適逢父親對年、外婆也剛離開，一時情緒波動。謝謝大家關心！」原來，怪獸又面臨親人離世的感傷，去年是律師父親，現在是外婆，加上過去媽媽也是在五月天巡演期間離世，為了忠於工作，藝人有時必須強忍悲傷在台上帶給大家歡樂，也讓歌迷感到心疼。

怪獸父親去年過世，很多律師界好友在社群悼念，許多五月天的粉絲都知道，當年怪獸爸爸也希望他走上法律之途，但是他還是喜歡音樂，最終成為五月天團長，和團員一路走來已超過25年。

