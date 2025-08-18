阿公竟是戰犯！台籍日軍後代淚訴：我靠捐血洗清罪惡

《由島至島》受訪者台籍日本兵蕭錦文，1942年派往新加坡受訓。（公視紀錄觀點提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕1945年8月上旬，美軍相繼在日本廣島和長崎投下原子彈，8月中日本投降，第二次世界大戰結束。本月逢終戰80週年，公視「紀錄觀點」將於8月21日晚間，播出由廖克發導演、近五小時的史詩級紀錄片《由島至島》下集。

《由島至島》紀錄片追問二戰歷史傷痕與加害責任。（公視紀錄觀點提供）

二戰期間，台灣作為日本殖民地，逾20萬7千人加入日軍，多被派往中國大陸、東南亞和南太平洋戰場，30304名戰死或失蹤。戰後，也有190名台籍日本兵淪為戰犯受審，173人被判有罪、其中21人處死。出身馬來西亞、定居台灣的廖克發，跨台、日、星、馬、澳洲等國攝製，專訪了多位前台籍日本兵及家屬、華僑耆老及後代，透過多重國族視角記憶，用證據揭露一個事實：部分台籍日本兵在東南亞成為日軍幫兇、加害者，但戰後他們都選擇了沉默或避責。

《由島至島》受訪者楊炳煒的祖父、曾任日軍通譯的楊樹木，即是在檳城被審判、處死的台籍戰犯之一。導演出示了英軍戰俘證詞：「楊樹木這個人是最糟糕的，他常常虐待、拷打、折磨囚犯」，楊炳瑋不諱言：「阿公是台灣人，大家說他親日，他是僱員，被日軍叫去做了一些事，村民恨他」、「我常常去捐血，希望可以清洗前人的罪惡」。

《由島至島》二戰日本陸軍參謀官辻政信重演場景。（公視紀錄觀點提供）

1941年底日軍佔領新加坡，擔心華人抗日，擬「肅清」當地五萬名華人男性。蕭招娣當年八歲，爸爸出去買飯就沒有再回來，姑姑與嬰兒則被日軍拋到空中活活刺死。事隔80多年她說：「我一天沒有死，都記在我的心，日本鬼這樣子！」1942年日軍佔領馬來亞，霹靂州雙溪鐳有368位華人遭屠殺，幾乎滅村。前日軍證實：「我們在雨中埋掉了四百人，大概有一半還沒斷氣，活埋。」老村長受訪時泣不成聲：「不可以忘記！」導演在片中同樣追問當地華人：「可以用貢獻慰安婦去換取村子不被屠殺嗎？可以因為懲罰，把慰安婦的家人都公審嗎？」

《由島至島》七月底獲馬來西亞國際電影節觀眾票選獎。（公視紀錄觀點提供）

《由島至島》透過跨世代對話、日記、家書、影音史料、動畫拼貼、角色重演…深挖二戰記憶傷痕，打破加害者/被害者二分法，直視人性的脆弱和避重就輕，五小時一氣呵成。廖克發籲以史為鑑，拒絕平庸的邪惡：「我們有沒有能力正視他人的苦難？如果你聽見了它，請好好記得。」

《由島至島》囊括2024金馬獎最佳紀錄片、最佳音效，台北電影節最佳紀錄片、百萬首獎。一年多來，在台灣國際紀錄片影展、北影、金馬影展等專場上映，皆座無虛席；導演團隊為推廣歷史教育，還飛往星、馬、日多個城市放映座談，迴響熱烈，七月底獲馬來西亞國際電影節觀眾票選獎。

《由島至島》七月應邀於東京大學放映座談，右為導演廖克發，左為顧問藍適齊教授。（公視紀錄觀點提供）

《由島至島》由蜂鳥影像公司與公共電視共同出品，8月21日晚間十點，於公視「紀錄觀點」播出下集。

