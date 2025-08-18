晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

阿公竟是戰犯！台籍日軍後代淚訴：我靠捐血洗清罪惡

《由島至島》受訪者台籍日本兵蕭錦文，1942年派往新加坡受訓。（公視紀錄觀點提供）《由島至島》受訪者台籍日本兵蕭錦文，1942年派往新加坡受訓。（公視紀錄觀點提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕1945年8月上旬，美軍相繼在日本廣島和長崎投下原子彈，8月中日本投降，第二次世界大戰結束。本月逢終戰80週年，公視「紀錄觀點」將於8月21日晚間，播出由廖克發導演、近五小時的史詩級紀錄片《由島至島》下集。

《由島至島》紀錄片追問二戰歷史傷痕與加害責任。（公視紀錄觀點提供）《由島至島》紀錄片追問二戰歷史傷痕與加害責任。（公視紀錄觀點提供）

二戰期間，台灣作為日本殖民地，逾20萬7千人加入日軍，多被派往中國大陸、東南亞和南太平洋戰場，30304名戰死或失蹤。戰後，也有190名台籍日本兵淪為戰犯受審，173人被判有罪、其中21人處死。出身馬來西亞、定居台灣的廖克發，跨台、日、星、馬、澳洲等國攝製，專訪了多位前台籍日本兵及家屬、華僑耆老及後代，透過多重國族視角記憶，用證據揭露一個事實：部分台籍日本兵在東南亞成為日軍幫兇、加害者，但戰後他們都選擇了沉默或避責。

《由島至島》受訪者楊炳煒的祖父、曾任日軍通譯的楊樹木，即是在檳城被審判、處死的台籍戰犯之一。導演出示了英軍戰俘證詞：「楊樹木這個人是最糟糕的，他常常虐待、拷打、折磨囚犯」，楊炳瑋不諱言：「阿公是台灣人，大家說他親日，他是僱員，被日軍叫去做了一些事，村民恨他」、「我常常去捐血，希望可以清洗前人的罪惡」。

《由島至島》二戰日本陸軍參謀官辻政信重演場景。（公視紀錄觀點提供）《由島至島》二戰日本陸軍參謀官辻政信重演場景。（公視紀錄觀點提供）

1941年底日軍佔領新加坡，擔心華人抗日，擬「肅清」當地五萬名華人男性。蕭招娣當年八歲，爸爸出去買飯就沒有再回來，姑姑與嬰兒則被日軍拋到空中活活刺死。事隔80多年她說：「我一天沒有死，都記在我的心，日本鬼這樣子！」1942年日軍佔領馬來亞，霹靂州雙溪鐳有368位華人遭屠殺，幾乎滅村。前日軍證實：「我們在雨中埋掉了四百人，大概有一半還沒斷氣，活埋。」老村長受訪時泣不成聲：「不可以忘記！」導演在片中同樣追問當地華人：「可以用貢獻慰安婦去換取村子不被屠殺嗎？可以因為懲罰，把慰安婦的家人都公審嗎？」

《由島至島》七月底獲馬來西亞國際電影節觀眾票選獎。（公視紀錄觀點提供）《由島至島》七月底獲馬來西亞國際電影節觀眾票選獎。（公視紀錄觀點提供）

《由島至島》透過跨世代對話、日記、家書、影音史料、動畫拼貼、角色重演…深挖二戰記憶傷痕，打破加害者/被害者二分法，直視人性的脆弱和避重就輕，五小時一氣呵成。廖克發籲以史為鑑，拒絕平庸的邪惡：「我們有沒有能力正視他人的苦難？如果你聽見了它，請好好記得。」

《由島至島》囊括2024金馬獎最佳紀錄片、最佳音效，台北電影節最佳紀錄片、百萬首獎。一年多來，在台灣國際紀錄片影展、北影、金馬影展等專場上映，皆座無虛席；導演團隊為推廣歷史教育，還飛往星、馬、日多個城市放映座談，迴響熱烈，七月底獲馬來西亞國際電影節觀眾票選獎。

《由島至島》七月應邀於東京大學放映座談，右為導演廖克發，左為顧問藍適齊教授。（公視紀錄觀點提供）《由島至島》七月應邀於東京大學放映座談，右為導演廖克發，左為顧問藍適齊教授。（公視紀錄觀點提供）

《由島至島》由蜂鳥影像公司與公共電視共同出品，8月21日晚間十點，於公視「紀錄觀點」播出下集。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中