晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王思佳生日曝私照 感悟：甩掉包袱看清嘴臉

藝人王思佳今（18）日度過43歲生日。（翻攝自臉書）藝人王思佳今（18）日度過43歲生日。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人王思佳今（18）日度過43歲生日，她在社群發了一篇長文，回顧成長歷程，也曝光自己童年私照。王思佳有所感悟的說：2025她甩掉很多不必要的包袱，看清了一些嘴臉。

王思佳曬出自己6歲時的照片，並表示自己從小在愛裡長大。（翻攝自臉書）王思佳曬出自己6歲時的照片，並表示自己從小在愛裡長大。（翻攝自臉書）

王思佳曝光了自己6歲時的照片，指出自己從小在充滿愛的家庭長大，被媽媽嚴格又寵愛的養著。王思佳心有所感指出「被保護得很好，總以為每個人都很善良。長大後才發現骯髒的人事物到處都有，有人說童年可以治癒一生，這是真的」。

王思佳表示：有人說童年可以治癒一生，這是真的。（翻攝自臉書）王思佳表示：有人說童年可以治癒一生，這是真的。（翻攝自臉書）

「我總是很想信別人，很愛我身邊的人，雖然真心換絕情，雖然會為自己不值得，但每一次我還是拿出這一份真誠」王思佳說，很多人認識她之後開始喜歡她，她自己也越來越喜歡自己。

王思佳透露，她會檢討自己，也很會肯定自己，因為她總是會欣賞比自己優秀的人，更願意幫助自己喜愛的人，享受好東西分享給別人的快樂。

王思佳說以前總喜歡轟轟烈烈辦生日，現在只想跟值得的人一起。（翻攝自臉書）王思佳說以前總喜歡轟轟烈烈辦生日，現在只想跟值得的人一起。（翻攝自臉書）

隨著年紀又長一歲加上已經升格為母親，王思佳期許自己能成為更強大的人，並成為孩子的靠山、為她撐起全世界。王思佳許願，希望所愛之人平安，最後更強調看清一些嘴臉後，交到許多相見恨晚的新朋友。小時候，王思佳認為生日要轟轟烈烈地過，現在她只想跟值得的人一起享受這份時光。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中