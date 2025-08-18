王思佳生日曝私照 感悟：甩掉包袱看清嘴臉

藝人王思佳今（18）日度過43歲生日。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人王思佳今（18）日度過43歲生日，她在社群發了一篇長文，回顧成長歷程，也曝光自己童年私照。王思佳有所感悟的說：2025她甩掉很多不必要的包袱，看清了一些嘴臉。

王思佳曬出自己6歲時的照片，並表示自己從小在愛裡長大。（翻攝自臉書）

王思佳曝光了自己6歲時的照片，指出自己從小在充滿愛的家庭長大，被媽媽嚴格又寵愛的養著。王思佳心有所感指出「被保護得很好，總以為每個人都很善良。長大後才發現骯髒的人事物到處都有，有人說童年可以治癒一生，這是真的」。

王思佳表示：有人說童年可以治癒一生，這是真的。（翻攝自臉書）

「我總是很想信別人，很愛我身邊的人，雖然真心換絕情，雖然會為自己不值得，但每一次我還是拿出這一份真誠」王思佳說，很多人認識她之後開始喜歡她，她自己也越來越喜歡自己。

王思佳透露，她會檢討自己，也很會肯定自己，因為她總是會欣賞比自己優秀的人，更願意幫助自己喜愛的人，享受好東西分享給別人的快樂。

王思佳說以前總喜歡轟轟烈烈辦生日，現在只想跟值得的人一起。（翻攝自臉書）

隨著年紀又長一歲加上已經升格為母親，王思佳期許自己能成為更強大的人，並成為孩子的靠山、為她撐起全世界。王思佳許願，希望所愛之人平安，最後更強調看清一些嘴臉後，交到許多相見恨晚的新朋友。小時候，王思佳認為生日要轟轟烈烈地過，現在她只想跟值得的人一起享受這份時光。

