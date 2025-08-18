晴時多雲

台灣影人爭光！青春、傷痛短片直闖亞洲短片競賽

〔記者鍾志均／台北報導〕2025年亞洲短片盛事「CinemaSHORT亞洲短片競賽」強勢回歸，台灣影壇再傳捷報！兩部極具感染力與敘事力的台灣短片《薄荷涼菸》（Ash）、《我朋友的故事》（STACY） 雙雙入圍，將與亞洲各國精選短片角逐最高榮譽！

CinemaWorld世界影城電影頻道自2013年開播，以「最會說故事的電影頻道」為品牌核心，精選全球獨具風格的佳片，致力呈現多元文化與人文觀點，並持續拓展平台觸角，讓亞洲觀眾能近距離接觸世界各地的影像創作。

《薄荷涼菸》鄭有傑（左）、黃冠智詮釋正義兩端的情感拉扯。（杰德影音提供）《薄荷涼菸》鄭有傑（左）、黃冠智詮釋正義兩端的情感拉扯。（杰德影音提供）

由紀錄片名導李家驊執導的首部劇情短片《薄荷涼菸》講述一名失去愛女的父親，衝動拿刀欲報私仇，卻在一場突如其來的對談中動搖殺意；該片由鄭有傑與黃冠智主演，呼應近年台灣作品對社會議題與人性掙扎上的深刻描寫，議題觸及死刑與正義的省思。

林奕伶導演的《我朋友的故事》（STACY） 以自身經歷為靈感，真摯描繪一段來不及道別的青春回憶。主角在好友輕生後，在夢與現實間尋找再一次說話的機會。不只觸及個人哀傷，也映照年輕世代面對「失落」與「情緒照護」的焦慮。

台灣動畫短片《我朋友的故事》以導演親身經歷化作獻給逝去摯友的禮物。（杰德影音提供）台灣動畫短片《我朋友的故事》以導演親身經歷化作獻給逝去摯友的禮物。（杰德影音提供）

片中場景取自導演熟悉的台灣街景與校園，並巧藏來自逝者家鄉台南的「熱狗人」街頭塗鴉彩蛋，這份從真實出發、溫柔包裹創傷的視角，正是近年台灣創作裡最動人的感性。

2025年亞洲短片競賽「CinemaSHORT」聚焦主題「未被訴說的日常故事--窺見日常」，以影像呈現亞洲社會中深具共鳴的日常切片。即日起，觀眾可至MyVideo活動專頁免費觀賞所有入圍作品，並透過活動頁連結進入投票表單，為心中最佳短片投下寶貴一票。

完成投票即可參加抽獎，有機會獲得MyVideo 500元看片金，更多活動詳情與連結可上杰德影音或MyVideo臉書粉絲團查詢；即使錯過投票時程，所有作品仍將開放至9月17日免費收看。

