晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《鬼滅之刃》日本票房破52億台幣 超《冰雪奇緣》

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在日本及台灣都創下多項紀錄。（木棉花提供）《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在日本及台灣都創下多項紀錄。（木棉花提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》真的太狂，7月18日在日本上映至今共31日，累積觀影人數達18,272,941人次，票房超過257億日圓（約新台幣52.3億元），超越《冰雪奇緣》，成為日本史上票房第4高電影。8月8日在台灣上映截算至17日為止，台灣票房突破4億元，觀影人次超過130萬人，目前位居台灣影史日本動畫票房第3名。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》片長2小時35分鐘（155分鐘）。（木棉花提供）《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》片長2小時35分鐘（155分鐘）。（木棉花提供）

《鬼滅之刃無限城篇》在日本已經打破2014年《冰雪奇緣》創下的255億日圓（約新台幣52億元）紀錄，成為日本票房第4高電影。

目前日本票房最高的電影為2020年《劇場版「鬼滅之刃」：無限列車篇》票房收入為407.5億日圓（約新台幣82.98億元）、2001年《神隱少女》票房收入316.8億日圓（約新台幣64.51億元）、1997年《鐵達尼號》票房收入277.7億日圓（約新台幣56.56億元）。

《鬼滅之刃無限城篇》還打破了日本電影上映首映日票房、首日票房、單日票房三項紀錄。（木棉花提供）《鬼滅之刃無限城篇》還打破了日本電影上映首映日票房、首日票房、單日票房三項紀錄。（木棉花提供）

除此之外，《鬼滅之刃無限城篇》還打破了日本電影上映首映日票房、首日票房、單日票房三項紀錄。該片在日本上映8天票房就突破百億日圓（約新台幣20.36億元），也打破日本電影最快突破百億日圓票房紀錄。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中