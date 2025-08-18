《鬼滅之刃》日本票房破52億台幣 超《冰雪奇緣》

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在日本及台灣都創下多項紀錄。（木棉花提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》真的太狂，7月18日在日本上映至今共31日，累積觀影人數達18,272,941人次，票房超過257億日圓（約新台幣52.3億元），超越《冰雪奇緣》，成為日本史上票房第4高電影。8月8日在台灣上映截算至17日為止，台灣票房突破4億元，觀影人次超過130萬人，目前位居台灣影史日本動畫票房第3名。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》片長2小時35分鐘（155分鐘）。（木棉花提供）

《鬼滅之刃無限城篇》在日本已經打破2014年《冰雪奇緣》創下的255億日圓（約新台幣52億元）紀錄，成為日本票房第4高電影。

目前日本票房最高的電影為2020年《劇場版「鬼滅之刃」：無限列車篇》票房收入為407.5億日圓（約新台幣82.98億元）、2001年《神隱少女》票房收入316.8億日圓（約新台幣64.51億元）、1997年《鐵達尼號》票房收入277.7億日圓（約新台幣56.56億元）。

《鬼滅之刃無限城篇》還打破了日本電影上映首映日票房、首日票房、單日票房三項紀錄。（木棉花提供）

除此之外，《鬼滅之刃無限城篇》還打破了日本電影上映首映日票房、首日票房、單日票房三項紀錄。該片在日本上映8天票房就突破百億日圓（約新台幣20.36億元），也打破日本電影最快突破百億日圓票房紀錄。

