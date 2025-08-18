晴時多雲

娛樂 最新消息

《新說唱2025》黃子韜喊話「不想放走任何人」 泰格西淚灑舞台成功晉級

《新說唱2025》7強爭奪之戰展開，黃子韜1句話點燃戰火。（iQIYI/愛奇藝國際版提供）《新說唱2025》7強爭奪之戰展開，黃子韜1句話點燃戰火。（iQIYI/愛奇藝國際版提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕《新說唱2025》16日迎來7強席位爭奪戰，12位選手全力拼搏，舞台氣氛劍拔弩張。明星製作人黃子韜、萬妮達Vinida Weng、嚴浩翔、TizzyT謝銳韜與Capper張硯拙各自心情不同，黃子韜更直言「不想讓任何隊員離開」，並勉勵選手：「記住我們來時的路，把那股勁拿出來。」瞬間點燃比賽火花。

李由音演出嚴重失誤哽咽，明星製作人暖心緩頰。（iQIYI/愛奇藝國際版提供）李由音演出嚴重失誤哽咽，明星製作人暖心緩頰。（iQIYI/愛奇藝國際版提供）

本輪以「青春無極限」為題，選手需限時創作。李由音在演出前提到因外型常被看不起，堅持走到12強讓她特別感慨。然而她因緊張多次忘詞，表現不盡理想，數度落淚。嚴浩翔以自身經歷安慰她：「這就是成長的一部分。」萬妮達也鼓勵她將經歷化作音樂作品。另一邊，泰格西則在表演後激動喊話，直言自己要證明實力，痛斥過去的質疑聲並高呼：「我就是要打那些冠軍候選人！」一番肺腑之言逼哭現場觀眾，黃子韜更讚他勇敢發洩情緒「是對的」，最後他也順利挺進決賽。

半決賽後7強誕生，TizzyT謝銳韜與Capper張硯拙組成「小帥大聯盟」的Vinz-T徐贏。（iQIYI/愛奇藝國際版提供）半決賽後7強誕生，TizzyT謝銳韜與Capper張硯拙組成「小帥大聯盟」的Vinz-T徐贏。（iQIYI/愛奇藝國際版提供）

半決賽後7強誕生，萬妮達、嚴浩翔戰隊「Underdog」的SHarK米爾艾力。（iQIYI/愛奇藝國際版提供）半決賽後7強誕生，萬妮達、嚴浩翔戰隊「Underdog」的SHarK米爾艾力。（iQIYI/愛奇藝國際版提供）

黃子韜所率領的「龍騰七曜戰隊」展現強大凝聚力，他告訴隊員「不管怎麼跌倒都能站起來」，成為選手最溫暖的後盾。最終7強誕生，分別是「龍騰七曜」的TopBarry楊博睿；「Underdog」戰隊的鄧典果DDG、Rapeter吳嘉軒、SHarK米爾艾力；「小帥大聯盟」的泰格西、Vinz-T徐贏、翁傑Winjay。隨著總決賽逼近，飢餓感與勝負欲全面升溫，誰能摘下冠軍寶座，將於下週六18：00揭曉。

半決賽後7強誕生，黃子韜「龍騰七曜」對中的TopBarry楊博睿。（iQIYI/愛奇藝國際版提供）半決賽後7強誕生，黃子韜「龍騰七曜」對中的TopBarry楊博睿。（iQIYI/愛奇藝國際版提供）

半決賽後7強誕生，TizzyT謝銳韜與Capper張硯拙組成「小帥大聯盟」的翁杰Winjay 。（iQIYI/愛奇藝國際版提供）半決賽後7強誕生，TizzyT謝銳韜與Capper張硯拙組成「小帥大聯盟」的翁杰Winjay 。（iQIYI/愛奇藝國際版提供）

