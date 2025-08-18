40歲男星捲工程合約近7百萬台幣 工作室急發聲明

中國男星張翰2022年自編自導自演電視劇《東八區的先生們》被評內容低俗。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中國男星張翰2022年自編自導自演電視劇《東八區的先生們》卻被評內容低俗，更鬧出襲胸爭議，讓張翰消失在螢光幕前長達3年。近期他不斷試水溫想復出，然而又爆出捲入工程合約糾紛，被中國法院凍結高達165萬人民幣（約新台幣690萬元）股權，今（18）張翰工作室對此緊急發聲。

張翰（右）在《東八區的先生們》疑似假公濟私對王曉晨趁機揩油。（翻攝自微博）

張翰持有的「浙江東陽－畫開天影業有限公司」遭法院凍結，被執行人為張翰。該公司成立於2016年4月，法定代理人為張文閣，張翰持股比例高達99％，故糾紛一出，「演員張翰被凍結165萬股權」立刻登上熱搜。

請繼續往下閱讀...

張翰爆出股權遭凍結。（翻攝自微博）

近日40歲的張翰又傳出捲入工程合約糾紛，對此，張翰工作室發出聲明，強調所有糾紛及爭議均提交法院透過訴訟解決。

【張翰工作室聲明全文】



2023～2024年間，工作室與上海裡諾建築工程有限公司、杭州市上城區企川工程管理服務部分別簽署了相關服務合約。各方建立合約關係後，工作室一直秉成契約精神並嚴格履約，期間多次友好回應、處理了合作方提出的個性訴求，但仍無法避免合約所設服務期限、服務品質等爭議產生。



縣各方已將爭議提交法院透過訴訟解決，工作室及張翰先生亦積極應訴、反訴，堅決維護自身合法權益，相信法院會進行公正的審判並做出公正的判決。抱歉因斯占用公共資源，也懇請大家多多關注作品。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法