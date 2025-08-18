晴時多雲

娛樂 最新消息

葛斯齊早就說了？5月爆料未指名 夏克立婚內祕密戀情被揭穿

夏克立事件都與葛斯齊的爆料對的上。（翻攝自IG）夏克立事件都與葛斯齊的爆料對的上。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕加拿大籍男星夏克立自與黃嘉千離婚後捲入情感風波。事實上，知名狗仔葛斯齊早在今年5月就在節目《11點熱吵店》爆料，某男星婚內搞大粉絲肚子，卻自稱已結紮不認孩子，但當時並未指名夏克立，消息鮮為人知。如今兩次爆料對照，細節幾乎完全吻合，疑似指向夏克立本人。

葛斯齊5月上節目爆料，至今細節都跟夏克立吻合。（翻攝自《11點熱吵店》）葛斯齊5月上節目爆料，至今細節都跟夏克立吻合。（翻攝自《11點熱吵店》）

據葛斯齊所述，夏克立早在婚內便與女粉絲保持聯絡，離婚後不久首次見面便發生關係，女方也因此懷孕。他不僅不認孩子，還辯稱自己已與經紀人交往，無法與女方在一起。葛斯齊透露，經紀人更爆料該男星在婚內與另一位女性交往長達5年，甚至以視訊進行私密行為，事後他還恐嚇對方若爆料「我讓妳在這個國家無法生存」。

葛斯齊今日再度揭露，夏克立自2021年起與A女發展不倫關係，並公開傳給對方的裸照；兩人結束後，他今年又與P女發生關係。雖然雙方說法不一，但葛斯齊強調掌握兩人對質錄音檔，夏克立在對話中曾明言：「這小孩我不可能要」，因此認為女方指控可信。

