娛樂 最新消息

梁赫群被爆脾氣難搞！狠嗆老婆「小孩不見就休妻」

沈玉琳（右）和代班主持人唐綺陽默契頗佳。（TVBS提供）沈玉琳（右）和代班主持人唐綺陽默契頗佳。（TVBS提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕暑假對孩子來說是天堂，卻常讓爸媽苦不堪言。TVBS《11點熱吵店》特別邀來楊皓如、蔡逸帆、Stacey與黃馨儀分享「暑假崩潰日常」，媽媽們各自吐露帶娃甘苦談，甚至被老公氣到淚崩。製作單位更驚喜安排台灣猛男秀「MUSCLE HIGH」現場熱舞，慰勞辛苦的媽媽們。

Stacey（中）享受4名猛男圍著跳辣舞的福利。（TVBS提供）Stacey（中）享受4名猛男圍著跳辣舞的福利。（TVBS提供）

Stacey爆料老公梁赫群脾氣難搞，明明一家出國度假，卻因飲食、行程嫌東嫌西，甚至嗆她「小孩不見就休妻」。結果真的一度找不到兒子，讓她腦中立刻閃過這句話，嚇得全身冒冷汗。楊皓如則被兩個孩子的飲食習慣折磨，兒子不吃海鮮、女兒只吃海鮮，每天吵到崩潰。蔡逸帆則因羅宋湯情緒潰堤，自認廚藝不好卻仍每天張羅餐食，老公甚至抱怨「妳每天都給我吃廚餘！」讓她壓力破表。黃馨儀則被兩個精力旺盛的兒子拖著玩遍遊樂設施，累到直呼撐不住。

楊皓如（中）享受猛男接力公主抱。（TVBS提供）楊皓如（中）享受猛男接力公主抱。（TVBS提供）

節目最後安排「MUSCLE HIGH」登場，近距離辣舞放送福利。Stacey害羞被猛男環抱，笑稱「很久沒摸到這麼結實的肌肉」。楊皓如更享受接力公主抱，開心尖叫連連。蔡逸帆、黃馨儀也與猛男近身互動，現場氣氛嗨翻，讓四位媽媽暫時忘卻暑假「驚嚇營」的壓力。

