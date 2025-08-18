香蕉哥哥自爆「燒蟑螂經歷」 草莓姐姐當場尖叫摀嘴

公視節目《哈！真相大白了》，邀來香蕉哥哥、草莓姐姐同上節目 雙胞胎組合左左、右右當年還是他們倆結婚的小花童。（公視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕哈林庾澄慶主持的實境益智節目《哈！真相大白了》本週請來「兒童界巨星」夫妻檔香蕉哥哥與草莓姐姐，加上雙胞胎童星左左右右，以及金鐘主持人鍾依芹、亞里同場較勁。難得一群熟面孔合體，哈林笑說：「今天好像開啟哈哈幼幼台，感覺年輕了10歲！」

哈林庾澄慶（中）主持公視查核型綜藝節目《哈！真相大白了》，邀來雙胞胎組合左左、右右上節目。（公視提供）

節目中驚喜重現當年的小花童，如今17歲的左左右右已是亭亭玉立的少女。左左自曝自己穿著比較女性化，而右右則偏向中性打扮，還笑稱媽媽都說養了一男一女，讓哈林妙回：「太棒了，有兩個女兒還多了一個兒子！」

公視《哈！真相大白了》，邀來「兒童界巨星」同上節目 （左起）香蕉哥哥、草莓姐姐，雙胞胎組合左左、右右、金鐘主持鍾依芹、亞里上節目答題。（公視提供）

全場笑聲不斷，沒想到真正掀起高潮的是「動保法」題目：「用打火機燒死蟑螂會不會觸法？」哈林一聽愣笑：「誰會燒蟑螂啦？」香蕉哥哥卻大方自招：「小時候都有燒啊！」還反問哈林：「你沒燒過？」讓全場瞠目結舌。哈林連忙澄清自己小時候都是用拖鞋解決，並打趣說：「男生就是愛調皮啦！」

不過香蕉哥哥並未就此打住，還突然模仿起炒菜狀，搞笑問大家：「要不要來一份香煎蟑螂？」瞬間嚇得草莓姐姐尖叫摀嘴，直喊「好可怕」。

公視查核型綜藝節目《哈！真相大白了》，邀來香蕉哥哥、草莓姐姐在節目上搶答廝殺。（公視提供）

隨後專家公布解答，「燒死蟑螂違反動保法」其實是錯誤訊息。律師陳又新解釋動物保護法僅保護哺乳類、鳥類等五大類脊椎動物，蟑螂雖然是動物，但不在保護範圍內。香蕉哥哥聽完鬆口氣，笑說：「還好，剛剛超緊張的！」

