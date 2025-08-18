晴時多雲

娛樂

黃國倫聲帶未癒硬唱《我願意》 40分鐘募款突破7位數

寇乃馨與黃國倫夫妻檔合體，直播40分鐘成功募得逾700萬元善款。（Vannise溫倪詩提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕黃國倫、寇乃馨上月宣布加入Vannise溫倪詩直播電商聯盟，擔任明星合夥人，原本計劃挑戰破億業績，沒想到還沒開始賺錢，就先為公益拚勁全開。

日前兩人響應創辦人邱子軒、鄭羽珈的號召，與夫妻檔合力舉辦公益直播，為瑪利亞基金會「安老家園」募款。直播在線人數瞬間飆破7500人，短短40分鐘就募集逾500萬元，加上兩對夫妻檔各自加碼100萬元，最終突破700萬元善款。

黃國倫嗓音未癒高唱《我願意》，誠意滿滿感動粉絲響應捐款。（Vannise溫倪詩提供）

直播過程充滿感動。黃國倫嗓音未癒，仍忍痛改編經典作〈我願意〉唱出「我願意一起做公益」，誠意打動粉絲，留言區熱烈回應「+1、+2」支持捐款。他更臨時宣布加碼100萬，沒想到Tony立刻舉牌響應再捐100萬，互動笑翻全場，寇乃馨也驚呼「完全不知道國倫會捐多少，你們竟然猜中！」夫妻檔心有靈犀的互動，再次感動粉絲。

