法比歐《最強的身體》爆冷奪冠 修杰楷大魔王關卡陷苦戰

《最強的身體》日前首播。（好看娛樂提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《最強的身體》昨晚於台視首播，被譽為台灣運動競技節目天花板。首集賽事驚喜不斷，男子單人賽中，法比歐意外爆冷奪冠，展現強大爆發力與意志力，擊敗眾勁敵，成功抱回「最強的身體」殊榮。混雙組方面，阿倉與芳芸默契十足，以壓倒性實力拿下勝利。

法比歐《最強的身體》殺出重圍獲得最強的身體。（好看娛樂提供）

其中最催淚的片段，莫過於《女兵日記》演員梁舒涵在扛沙包挑戰時因體能透支崩潰落淚，卻在全場選手陪跑加油下堅持完成比賽，最終以搞笑扭腰抵達終點，令觀眾淚笑交織。修杰楷則在「大魔王關卡」雪橇機前卡關，雖然陷入苦戰，但他毅然完賽，更霸氣喊話：「我還要再來挑戰！」展現不服輸的決心。

《最強的身體》修杰楷大魔王卡關，期待回鍋再戰。（好看娛樂提供）

節目播出後掀起網友熱烈討論，許多人直呼「熱血到起雞皮疙瘩」、「我跪著看完！」觀眾一致好評，認為節目不只是體能較量，更是與自我的挑戰，成功勾起全民運動魂。

