猗窩座太狂！《鬼滅之刃》10天票房破4億 刷新台灣影史7項紀錄

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》上映10天票房破4億。（木棉花提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》上映10天（截至8月17日）為止，全台累積票房突破4億、觀影人次超過130萬，已經刷新7項影史紀錄，目前位居台灣影史日本動畫票房第3名，距離第1名《無限列車篇》的6.3億不遠了。

台灣影史日本動畫票房前四名，資料來源為全國電影票房統計資訊。（本報合成照）

台灣代理商木棉花今天（18日）公開最新數字，並表示該片已經達成7項紀錄，包括2025年全台首日票房第1名、全台預售票房影史紀錄第1名、動畫電影影史首週末全台票房第1名、動畫電影影史全台票房最速破1億（首2日達成）、動畫電影影史全台票房最速破2億（首4日達成）、動畫電影影史全台票房最速破3億（首8日達成）、動畫電影影史全台票房最速破4億（首10日達成），《劇場版「鬼滅之刃」無限列車篇》（上映時片名為《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》）當年破4億花了20天。

至於日本官方今天也宣布，票房突破257億日圓（約台幣52億元），上映31天吸引1827萬人次，已經位居日本影史票房第四名，超越第三名的《鐵達尼號》也只是時間問題。

