EXO伯賢舞台上開嗆黃牛 比倒讚：不喜歡我別買票

EXO成員伯賢在舞台上公開向黃牛宣戰。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國人氣男團EXO成員伯賢近期在演唱會舞台上公開嗆聲黃牛，他比出倒讚手勢，大拇指向下，並警告：「不喜歡我就不要買票」，引起全場叫好，此事也瞬間受到熱烈討論。

伯賢嗆聲：如果你們不喜歡我，就不要買我的票。（翻攝自IG）

伯賢近日到香港開唱，談話環節中主動提到黃牛亂象，他直言直語：「如果你們不喜歡我，就不要買我的票，再用很高的價格賣出去！我真的很不喜這種做法」。他也承諾會繼續想辦法找到這些人並給予制裁，全場粉絲都開心歡呼。

請繼續往下閱讀...

伯賢以實際行動阻止票券溢價售出。（翻攝自IG）

為防堵黃牛，伯賢所屬經紀公司也採取行動，宣布2025年「Reverie」世界巡迴演唱會中推出「線上同步直播」模式，減少溢價售出的票券，也看得出來伯賢和經紀公司是鐵了心要槓上黃牛，讓真正的粉絲獲得入場與偶像接觸機會。

伯賢澳門場出現28.5萬人同時搶票情況，演唱會門票秒售罄。（翻攝自IG）

伯賢之所以強硬槓黃牛，實在是門票溢價出售的情況太嚴重。澳門場出現28.5萬人同時搶票，當然秒售罄。當票券被黃牛搶走後，最可憐的就是學生族群粉絲，因為經濟能力受限，無力負擔高額票價，只能錯過。讓邊伯賢很心疼這些粉絲，祭出鐵腕決定與黃牛戰到底。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法