娛樂 最新消息

「懂吃又暖心」木村拓哉厚木家探店 主動握手店員超感人

木村拓哉在YouTube頻道分享知名拉麵店「厚木家」的探店影片。（翻攝自YouTube）木村拓哉在YouTube頻道分享知名拉麵店「厚木家」的探店影片。（翻攝自YouTube）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本「萬人迷」木村拓哉昨（17）日更新YouTube頻道，分享他到訪神奈川縣厚木市知名拉麵店「厚木家」的探店影片。片中，店主表示平時不接受任何採訪，但因為是木村拓哉的粉絲，這次特別破例。影片短短兩天內觀看數已飆破250萬，網友紛紛表示「內藏洋蔥，超感動」。

木村拓哉將拉麵湯中的海苔包裹白飯食用，獲店主大讚「懂吃」。（翻攝自YouTube）木村拓哉將拉麵湯中的海苔包裹白飯食用，獲店主大讚「懂吃」。（翻攝自YouTube）

影片中，店主向木村介紹店內招牌豚骨醬油拉麵，配菜包含叉燒與海苔，木村還加點白飯搭配拉麵。上菜後，他先淺嚐一口湯，再品嘗拉麵，隨即露出滿意笑容，點頭表示好吃。他更將湯中的海苔包裹白飯食用，獲店主大讚「懂吃」。

在用餐過程中，店主與木村拓哉閒話家常，並向他表白：「能喜歡木村拓哉真的太好了！」木村一邊吃光食物，一邊回應：「雖然有點害羞，但聽到這樣的話，又能吃到這麼好東西，真的非常開心。」

木村拓哉（右）將簽名DVD送給店主，並合影。（翻攝自YouTube）木村拓哉（右）將簽名DVD送給店主，並合影。（翻攝自YouTube）

完食後，木村拓哉親手將簽名DVD送給店主。由於有員工手上沾滿油污不好意思握手，木村主動上前緊握對方雙手表達敬意。網友看到此舉動紛紛留言：「木村拓哉真是太好了！」

木村拓哉與拉麵店員工握手。（翻攝自YouTube）木村拓哉與拉麵店員工握手。（翻攝自YouTube）

