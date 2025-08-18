晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

女演員遭性侵拍裸照求助 江祖平心痛：真實發生

女星江祖平接到女演員向她求助，指自己遭到電視台體制內男員工性侵並偷拍。（翻攝自臉書）女星江祖平接到女演員向她求助，指自己遭到電視台體制內男員工性侵並偷拍。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星江祖平個性直率豪爽，先前她曝光自己拍戲遭沸湯燙傷，但導演沒喊卡，只能忍痛完成演出。今（18）凌晨，她在社群平台發文，指自己收到女演員向她求助，指遭電視台體制內男性員工性侵，對方甚至拍下女演員私密照片，女演員傷心問江祖平：我該怎麼辦？

收到求救，江祖平頓時也不知如何是好，她發文指出：「提問：有一位女生因為身體不舒服，希望身邊那位已開喝（指喝酒）的男子拿藥給她，但卻拿成鎮定劑，讓那女生頓時昏迷」江祖平更進一步說：沒成想，男子救女子的方式竟然是脫光她的衣服，直接「@＆：@＆她」還幫她「整理乾淨」，而且用手機全程錄影女子裸體，男子本人並無入鏡。

女演員指自己被男演員性侵並錄影後，要求男方刪除影片，對方卻說自己還有雲端。（示意圖）女演員指自己被男演員性侵並錄影後，要求男方刪除影片，對方卻說自己還有雲端。（示意圖）

女子清醒後發現自己慘遭狼爪，氣到全部刪除（手機錄影），但男子卻說：「刪啊！我有雲端」女子緊急私訊江祖平問該怎麼辦？江祖平無奈向網友求救，並強調：「這使（是）真實發生的，請重視」。

網友詢問女子是否驗傷，江祖平答：「當下女生昏迷，她醒了，男方看到她沒事，還留了一句：X，又在裝死 妳繼續啦 我要走了 妳要死不要在我面前啦！X」

江祖平也透露部分線索，指加害者是某電視台體制內員工，受害者則拍過戲，65％的人都知道，並指自己真的心疼，但不知道該怎麼做才能幫助受害者。網友則熱心標註勞動部部長洪申翰、立委多人，希望介入關心處理。

江祖平心痛女演員遭性侵無奈發文求助。（翻攝自Threads）江祖平心痛女演員遭性侵無奈發文求助。（翻攝自Threads）

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中