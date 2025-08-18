女演員遭性侵拍裸照求助 江祖平心痛：真實發生

女星江祖平接到女演員向她求助，指自己遭到電視台體制內男員工性侵並偷拍。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星江祖平個性直率豪爽，先前她曝光自己拍戲遭沸湯燙傷，但導演沒喊卡，只能忍痛完成演出。今（18）凌晨，她在社群平台發文，指自己收到女演員向她求助，指遭電視台體制內男性員工性侵，對方甚至拍下女演員私密照片，女演員傷心問江祖平：我該怎麼辦？

收到求救，江祖平頓時也不知如何是好，她發文指出：「提問：有一位女生因為身體不舒服，希望身邊那位已開喝（指喝酒）的男子拿藥給她，但卻拿成鎮定劑，讓那女生頓時昏迷」江祖平更進一步說：沒成想，男子救女子的方式竟然是脫光她的衣服，直接「@＆：@＆她」還幫她「整理乾淨」，而且用手機全程錄影女子裸體，男子本人並無入鏡。

女演員指自己被男演員性侵並錄影後，要求男方刪除影片，對方卻說自己還有雲端。（示意圖）

女子清醒後發現自己慘遭狼爪，氣到全部刪除（手機錄影），但男子卻說：「刪啊！我有雲端」女子緊急私訊江祖平問該怎麼辦？江祖平無奈向網友求救，並強調：「這使（是）真實發生的，請重視」。

網友詢問女子是否驗傷，江祖平答：「當下女生昏迷，她醒了，男方看到她沒事，還留了一句：X，又在裝死 妳繼續啦 我要走了 妳要死不要在我面前啦！X」

江祖平也透露部分線索，指加害者是某電視台體制內員工，受害者則拍過戲，65％的人都知道，並指自己真的心疼，但不知道該怎麼做才能幫助受害者。網友則熱心標註勞動部部長洪申翰、立委多人，希望介入關心處理。

江祖平心痛女演員遭性侵無奈發文求助。（翻攝自Threads）

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

