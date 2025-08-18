晴時多雲

娛樂

白冰冰談收視戰！不畏「胡瓜加入週末戰局」：兵來將擋

白冰冰今（18）日出席「2025世界閩南語金曲盛典開跑」記者會。（記者潘少棠攝）白冰冰今（18）日出席「2025世界閩南語金曲盛典開跑」記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕白冰冰今（18）日出席「2025世界閩南語金曲盛典開跑」記者會，不僅宣布比賽報名正式啟動，也被媒體問到主持的《超級冰冰show》收視捷報，未來更可能迎來胡瓜加入週末黃金時段戰局。對此，白冰冰保持一貫爽朗態度，笑說：「兵來將擋、水來土掩，就算不是胡瓜，也會是別人啊！」

入行52年的白冰冰看過無數節目此起彼落，她認為電視台本來就要競爭，「就像歌唱比賽，誰好誰上，能一起被觀眾評比，這也是我的福氣。」她說不會把戰局看得太重，反而期待能給年輕人更多機會，「像我的歌手，不一定要在我旁邊，他們也可以各自做自己的事情。」展現大將之風。

白冰冰呼籲全民積極投票，不要放棄手中的公權力。（記者潘少棠攝）白冰冰呼籲全民積極投票，不要放棄手中的公權力。（記者潘少棠攝）

除了節目戰況，白冰冰也關心公共議題。面對藍白聯手推動重啟核三公投，以及即將登場的2025第二波罷免，她語重心長表示：「大家都應該關心，台灣不要因為任何選舉而撕裂，這些都是被選舉破壞的。」更呼籲全民積極投票，不要放棄手中的公權力。無論是節目收視競爭還是社會議題討論，白冰冰都展現面能量，既能從容應對娛樂圈的良性廝殺，也能提醒社會保持理性。

