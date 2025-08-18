白冰冰砸百萬辦比賽「意外虧損70萬」 3趟高檔行程全泡湯

〔記者侯家瑜、實習記者譚曉曼／台北報導〕白冰冰出道52年，在台灣歌壇佔有一席之地，今天宣布2025年世界閩南語金曲盛典台灣大賽區報名開跑，她自爆這次比賽自己掏腰包破百萬，更請好友曹金鈴等人相助，甚至不惜取消旅遊，損失竟多達70萬。

白冰冰出席「2025世界閩南語金曲盛典」記者會。（記者潘少棠攝）

白冰冰今出席「2025世界閩南語金曲盛典開跑」記者會，自爆為了這次比賽自掏腰包破百萬，更找來朋友們一起掏腰包，她非常感謝國寶級舞蹈家曹金鈴、吉馬歌唱協會、歌唱老師張國良的鼎力相助。更因為想做好這個活動，選擇取消旅遊行程，地點包括越南、到中國看李翊君演唱會、還有地中海郵輪，其中僅地中海郵輪就損失逾30多萬，整趟行程總共損失70多萬，她說：「因為我訂的都是高檔行程，其中一趟只退了機票。」

請繼續往下閱讀...

白冰冰更提及自己也是唱歌比賽出來的，比了48次才有機會出道，出道52年被問到有考慮退休嗎？她笑說：「我好不容易才鑽進來，幹嘛退休啊？我是老不休，在我有生之年會將所學盡量傳承。」她分享以前參賽都是自己幫衣服縫上亮片，誓要把自己最好的一面展現出來，也給參賽者建議：「這是我的撇步，除了注意台風和穿著打扮外，在台上就是要『不要臉』，不要害羞，唱歌最重要的是感情。」

白冰冰出席「2025世界閩南語金曲盛典」記者會。（記者潘少棠攝）

白冰冰認為很多人只是缺少一個機會，「有時候一首歌的版權費比一個藝人還要多。」所以她希望透過這次的比賽讓更多人有機會發光發熱，培養新一代年輕人，雖然此次並未擔任評審，但她透露自己私下會到網路上找世界各地的歌手參加比賽。她也對自己的旗下藝人說：「陳思瑋加油！蔡亞露加油！但我幫不了你。」更笑說：「你要拿冠軍才報名喔！不然我很沒面子！」

世界閩南語金曲盛典是中國首位閩南語歌手陳飛於2006年創辦，今年邁入20周年、第10屆，因此今年邀請台灣演藝圈大姐大白冰冰共襄盛舉。白冰冰坦言從開會到決定不到十天，在十天內就把所有東西決定好，計畫趕不上變化。更放話希望能像世界盃一樣把主辦權拿到台灣來！更向喜歡唱歌的選手喊話：「無論是否是職業歌手，也不分年齡，只要喜歡唱歌，大家都可以來報名，努力拿下世界冠軍。」

白冰冰出席「2025世界閩南語金曲盛典」記者會。（記者潘少棠攝）

而此次比賽規模也十分龐大，僅評審全世界各地就有二十多位。除台灣賽區外，還有大陸、新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、汶萊、美國、加拿大、澳大利亞、紐西蘭等賽區的選手參賽。泰國也已搶先進行比賽，待餘下賽區的選手出爐。台灣賽區則會在北、中、南進行比賽，各選十名，共三十位選手到新北市參加台灣區決賽，其後選出十名代表台灣出國比賽，與全世界爭奪冠軍寶座。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法