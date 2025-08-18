晴時多雲

娛樂 最新消息

黃鐙輝合體啦啦隊熱血誓師 老婆萁萁放話「提錢講」

全世界第一個台語啦啦隊養成實境節目《菜鳥仔NICE PLAY》大巨蛋熱血誓師啟動（左起黃鐙輝、若潼、嘎嘎）。（公視台語台提供）全世界第一個台語啦啦隊養成實境節目《菜鳥仔NICE PLAY》大巨蛋熱血誓師啟動（左起黃鐙輝、若潼、嘎嘎）。（公視台語台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕一場結合語言與應援文化的全新綜藝正式誕生，公視台語台打造的《菜鳥仔NICE PLAY》於8月18日在台北大巨蛋SPORTS NATION舉行誓師記者會，宣布全球第一個台語啦啦隊養成實境節目正式啟動，並邀來主持人黃鐙輝與樂天女孩若潼揭開序幕。

全世界第一個台語啦啦隊養成實境節目，全台語應援青春夢想！（公視台語台提供）全世界第一個台語啦啦隊養成實境節目，全台語應援青春夢想！（公視台語台提供）

節目將由十位「菜鳥」學員展開訓練，包括建宇、糖糖、韓馨、豫晴、惠雯、婉均、翊均、又贏、華華與小茉。他們必須接受舞蹈、體能與口語表達等考驗，最終僅有六人能站上職棒場邊，以黃金應援團身分登場。

五大應援團長MC力挺出席（左起黃鐙輝、樂天阿誠、富邦Travis、中信小白、台鋼奧丁、味全小螞蟻、若潼）。（公視台語台提供）五大應援團長MC力挺出席（左起黃鐙輝、樂天阿誠、富邦Travis、中信小白、台鋼奧丁、味全小螞蟻、若潼）。（公視台語台提供）

誓師會氣氛火熱，五大職棒應援團長阿誠（樂天桃猿）、Travis（富邦悍將）、小白（中信兄弟）、奧丁（台鋼雄鷹）、小螞蟻（味全龍）齊聚助陣，現場見證菜鳥們首度帶來〈勇敢做陣行〉應援舞。這首歌由「台灣尚勇」推手吳坤龍操刀，節目總導演嘎嘎（潘俊佳）更驚喜上台與大家同樂，嗨翻全場。

黃鐙輝笑言節目充滿「青春熱血」，並透露接下主持後，還特地展開田調研究各隊應援風格。他打趣提到太太萁萁：「她人善心美，但重點還是要『提錢講』。」他也期許菜鳥們「努力不一定成功，但堅持一定會被看見」。若潼則坦言第一反應是「也太酷了吧！」，並鼓勵參賽者保持初心，盡情享受舞台魅力。她還笑說若有機會，自己很想挑戰餐車開店的實境節目。

《菜鳥仔NICE PLAY》誓師啟動。（公視台語台提供）《菜鳥仔NICE PLAY》誓師啟動。（公視台語台提供）

總導演嘎嘎表示，因朋友曾在職棒啦啦隊工作，對這個產業並不陌生，但為了節目仍花時間田調與參考多部紀錄片。他強調：「莫忘初衷，問心無愧，做對的事。」目前錄影進度順利，團隊合作緊密，節目預計2025年底與觀眾見面。

點圖放大header
點圖放大body

