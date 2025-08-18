朴寶劍高雄見面會奔下舞台 淚喊大家都有守約

朴寶劍高雄見面會感動告白粉絲。（Live Nation Taiwan 提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣男星朴寶劍於8月17日晚間在高雄流行音樂中心舉辦《BE WITH YOU》粉絲見面會，吸引逾4000名粉絲到場支持，全場座無虛席，氣氛熱烈。朴寶劍以誠意滿滿的表演與互動，感性脫口的幾句話 ，更是感動現場粉絲，場面數度淚崩，成為一場名副其實的「雙向奔赴」見面會。他在活動中金句不斷，更成為粉絲心中最動人的記憶。

朴寶劍高雄見面會金句不斷，展現與粉絲雙向奔赴的情感。（Live Nation Taiwan 提供）

「大家都有守約」 一場雙向奔赴的約定

當見面會接近尾聲時，朴寶劍表示他想走下舞台繞場，希望大家乖乖在位置上不要亂動，他會盡所能的跟每個人打招呼。接著他穿越觀眾席一路奔跑至三樓，只為與每位粉絲近距離互動，他回到舞台後掩面落淚，說出：「大家都有守約。」這句話瞬間引爆全場情緒，粉絲齊聲喊「不要哭！」，氣氛溫柔又熱烈。

「我不是因為難過才哭，是因為太感動了」

當粉絲齊聲喊「不要哭！」時，他笑著回應：「我沒有哭啊，你們幹嘛叫我不要哭？」但隨後他坦白：「我不是因為難過才哭，是因為太感動了。」這份情緒的真實流露，讓現場氣氛瞬間柔軟，成為最動人的時刻。

「我真的很想一個一個看著大家的眼睛說謝謝」

在情緒稍稍平復後，朴寶劍望向觀眾席，語氣低柔卻堅定地說：「我真的很想一個一個看著大家的眼睛說謝謝。」他緩緩掃視全場，眼神與每一區的粉絲交會，彷彿在無聲地傳遞感謝。

現場粉絲紛紛舉起手幅與燈牌，有人忍不住落淚，有人輕聲回應「我們也謝謝你」。在燈光與掌聲中，朴寶劍不只是明星，更像是一位朋友。對他而言，每一雙眼神都是一段故事，每一個笑容都是一份支持。他不把愛視為理所當然，而是選擇用行動回應。

朴寶劍最後告白：「大家給我的是無條件的愛，我不覺得是理所當然，我會努力回報大家的愛。」這份謙遜與感激，讓粉絲感受到他始終如一的初心。

見面會結束後，粉絲紛紛在社群平台分享現場影片與照片，標籤「#PARKBOGUM」「#高雄偶遇」迅速成為熱門話題。有粉絲表示：「男神太親民了」、「值回票價」、「感動到哭」，甚至有粉絲在活動結束後列隊送別，久久不願離去。

主持人Lulu也在社群分享：「每當朴寶劍看我一眼，我都快發瘋了！」，展現見面會的高人氣與感染力。

