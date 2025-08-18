晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

朴寶劍高雄見面會奔下舞台 淚喊大家都有守約

朴寶劍高雄見面會感動告白粉絲。（Live Nation Taiwan 提供）朴寶劍高雄見面會感動告白粉絲。（Live Nation Taiwan 提供）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣男星朴寶劍於8月17日晚間在高雄流行音樂中心舉辦《BE WITH YOU》粉絲見面會，吸引逾4000名粉絲到場支持，全場座無虛席，氣氛熱烈。朴寶劍以誠意滿滿的表演與互動，感性脫口的幾句話 ，更是感動現場粉絲，場面數度淚崩，成為一場名副其實的「雙向奔赴」見面會。他在活動中金句不斷，更成為粉絲心中最動人的記憶。

朴寶劍高雄見面會金句不斷，展現與粉絲雙向奔赴的情感。（Live Nation Taiwan 提供）朴寶劍高雄見面會金句不斷，展現與粉絲雙向奔赴的情感。（Live Nation Taiwan 提供）

「大家都有守約」　一場雙向奔赴的約定

當見面會接近尾聲時，朴寶劍表示他想走下舞台繞場，希望大家乖乖在位置上不要亂動，他會盡所能的跟每個人打招呼。接著他穿越觀眾席一路奔跑至三樓，只為與每位粉絲近距離互動，他回到舞台後掩面落淚，說出：「大家都有守約。」這句話瞬間引爆全場情緒，粉絲齊聲喊「不要哭！」，氣氛溫柔又熱烈。

「我不是因為難過才哭，是因為太感動了」

當粉絲齊聲喊「不要哭！」時，他笑著回應：「我沒有哭啊，你們幹嘛叫我不要哭？」但隨後他坦白：「我不是因為難過才哭，是因為太感動了。」這份情緒的真實流露，讓現場氣氛瞬間柔軟，成為最動人的時刻。

「我真的很想一個一個看著大家的眼睛說謝謝」

在情緒稍稍平復後，朴寶劍望向觀眾席，語氣低柔卻堅定地說：「我真的很想一個一個看著大家的眼睛說謝謝。」他緩緩掃視全場，眼神與每一區的粉絲交會，彷彿在無聲地傳遞感謝。

現場粉絲紛紛舉起手幅與燈牌，有人忍不住落淚，有人輕聲回應「我們也謝謝你」。在燈光與掌聲中，朴寶劍不只是明星，更像是一位朋友。對他而言，每一雙眼神都是一段故事，每一個笑容都是一份支持。他不把愛視為理所當然，而是選擇用行動回應。

朴寶劍最後告白：「大家給我的是無條件的愛，我不覺得是理所當然，我會努力回報大家的愛。」這份謙遜與感激，讓粉絲感受到他始終如一的初心。

見面會結束後，粉絲紛紛在社群平台分享現場影片與照片，標籤「#PARKBOGUM」「#高雄偶遇」迅速成為熱門話題。有粉絲表示：「男神太親民了」、「值回票價」、「感動到哭」，甚至有粉絲在活動結束後列隊送別，久久不願離去。

主持人Lulu也在社群分享：「每當朴寶劍看我一眼，我都快發瘋了！」，展現見面會的高人氣與感染力。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中