朱海君露面了！大溪現蹤跡 復工情況曝

〔記者張釔泠／台北報導〕為推廣鳳飛飛金曲藝術價值與文化傳承，「鳳飛飛金曲歌唱競賽」自報名開放以來便吸引全台各地、不同年齡層的歌唱愛好者踴躍參與，脫穎而出的選手們於前（16）日齊聚鳳飛飛故鄉-桃園大溪，以動人歌聲向「帽子歌后」致敬，重現經典旋律。

鳳飛飛金曲歌唱競賽決賽評審：張三（左起）、薛忠銘、朱海君及劉美蓮。（大嵙崁文教基金會提供）

本屆競賽邀請到四位重量級評審坐鎮，金曲獎得主「張三李四」張三以專業樂團背景展現高度音樂視野；台北流行音樂中心董事薛忠銘為選手們提供中肯建議；兩屆金曲歌后朱海君以舞台實戰經驗點評唱腔與表演；台灣音樂史研究者劉美蓮以溫暖細膩的觀察鼓勵每位參賽者。

請繼續往下閱讀...

兒少組小選手們以充滿朝氣與童真的歌聲詮釋《流水年華》、《巧合》、《心肝寶貝》等經典之作，為活動揭開序幕。社會組與樂齡組，則以穩健唱功演繹《想要跟你飛》、《我是一片雲》、《楓葉情》等名曲。

社會組參賽者合影。（大嵙崁文教基金會提供）

年齡最小的銀牌獎得主，還同時拿下兒少組的「最佳台風獎」，舞台表現超齡穩健，親友團在台下更是激動到不行，搶當最佳提示員，提詞、打拍子、比動作，興奮程度完全不輸選手本人，讓全場笑聲不斷。

樂齡組冠軍則是一位資深鳳迷，當主持人宣布得獎的剎那，全場歡聲雷動，不僅鳳迷同好們激動跑上台獻吻，更自發性高喊「鳳飛飛我愛您」，現場氣氛一度嗨到最高點，彷彿讓人重返帽子歌后當年演唱會的熱烈場景。

所有得獎者與評審、貴賓合影。（大嵙崁文教基金會提供）

除每組前三名可獲頒專屬獎牌與獎金外，為鼓勵選手在舞台表現的全方位發揮，特別設立「最佳造型獎」與「最佳臺風獎」，肯定在造型與舞台魅力表現突出的參賽者，為這場跨世代的音樂盛會畫下感動的句點。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法