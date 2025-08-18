73歲阿基師還不退休！資產全歸老婆管 捐血75次救人救己

〔記者侯家瑜／台北報導〕73歲名廚阿基師（鄭衍基）雖然早在5年前從《型男大主廚》退役，但他完全沒有打算退休！目前他不僅擔任福容大飯店行政主廚與顧問，還同時在5間學校任教，一周課程滿檔。他今（18日）現身好友白冰冰的記者會，除了親自打理餐點，也與媒體寒暄，笑說：「我退而不休，退休可能就要掛尿袋，身體會變差，還不如繼續上班！」展現超強工作能量。

阿基師出席「2025世界閩南語金曲盛典」記者會。（記者潘少棠攝）

阿基師透自己身體相當健康，每月固定回馬偕醫院回診，目前已捐血多達75次。他笑言平常因為試菜、喝雞湯吃太多，乾脆透過捐血促進新陳代謝，還能降低心血管疾病風險。至於生活習慣，他每天晚上9點半就睡，飲食也極度清淡，今天午餐甚至只是一碗茶泡飯。

請繼續往下閱讀...

至於健康誰把關？阿基師打趣說老婆只管「錢有沒有少給」，真正盯健康的是女兒。他更自爆薪水和存摺全在老婆、女兒手上，「要錢都要跟女兒拿，我也不花錢，零食、飲料、糖分都戒了。」雖淡出演藝圈，阿基師依舊活力滿滿，還不忘熱情邀請媒體下次到福容飯店吃飯，可見即使退居幕後，他依然是很懂待客之道。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法