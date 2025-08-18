晴時多雲

娛樂 最新消息

為了家計開計程車又當房仲 男星去五月天演唱會打工網齊喊加油

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天昨（17日）晚在北京鳥巢完成第13場演出，團員和歌迷都依依不捨，團長怪獸的表弟黃少谷這次也飛去幾天，在演唱會現場「打工」，不少網友看到他分享心情都齊為他加油。

五月天順利完成鳥巢演唱會。（相信音樂提供）五月天順利完成鳥巢演唱會。（相信音樂提供）

黃少谷是五月天團長怪獸的表弟，也是前「強辯樂團」主唱，後來也去演戲，演過《大時代》、《愛的榮耀》等劇，但因演藝工作時有時無，為了家庭經濟，他還去開計程車、當房仲增加收入。

對於這次去五月天演唱會現場幫忙，黃少谷說：「演唱會謝幕，我在北京工作的工作也結束了！謝謝怪獸哥與小花的信任，接觸新的樂器系統，我花了1年2個月的時間，理解與組裝來這個專業的工作，但現在總算有點上手了。雖然不知道下次代班技師是什麼時候，所以回台灣繼續完成我房仲的工作吧。」原來這次他是去五月天演唱會上代班技師，不少網友留言：「辛苦了，加油！」

黃少谷到五月天演唱戶代班技師。（翻攝自IG）黃少谷到五月天演唱戶代班技師。（翻攝自IG）

這次到北京五月天演唱會兼差，黃少谷心得不少，他還談到：「我想，成功不必在我，能參與別人的成功，心情也是一樣快樂。」的確，五月天成功用音樂吸引13場滿場歌迷到場欣賞，昨晚石頭也特別對歌迷說：「今天是最後一天，但不是最後的最後，相信很快又能跟大家見面。」

