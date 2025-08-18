（影）金陽低調完婚！深情擁吻空姐嬌妻 婚禮現場甜爆

32歲金陽從《大學生了沒》出道，昨與空姐女友Bibi低調舉辦婚禮。（本報資料照，記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕32歲金陽從《大學生了沒》出道，曾與郭書瑤交往，之後卻因染毒淡出演藝圈。沉潛多年，他在2022年公開已有穩定交往的空姐女友Bibi，今年2月底更傳來喜訊，成功求婚。昨（17日）小倆口在親友的見證下低調舉辦婚禮，現場氣氛溫馨甜蜜，金陽深情擁吻Bibi，閃爆全場。

金陽昨舉辦婚禮。（翻攝自IG）

對此，金陽經紀人也向本報證實：「感謝感謝！！很感謝大家的關心，大家都很開心。」Bibi過去被求婚時，曾在社群分享喜訊，曬出無名指戒指照，以13個「謝謝」回應愛意，並甜喊：「好我願意。」同金陽為《大學生了沒》班底、跳舞圈的許凱皓昨也出席好友婚禮，一起跳舞之外，也將過程剪成短影音並上傳社群，也意外將新娘Bibi的美貌、小倆口幸福的時刻曝光。

金陽昨舉辦婚禮。（翻攝自IG）

金陽2017年與郭書瑤分手後逐漸淡出螢光幕，轉戰舞蹈老師及音樂創作，IG擁有近13萬粉絲追蹤，經常分享舞蹈影片及演出片段。如今感情修成正果，粉絲也紛紛獻上祝福，盼他事業、愛情雙雙開花。

