娛樂 日韓

曾與尹恩惠、宋智孝傳緋聞 金鍾國《RM》爆婚訊

金鍾國酷愛健身，家裡也有許多專業健身器材。（翻攝自IG）金鍾國酷愛健身，家裡也有許多專業健身器材。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕49歲韓國男星金鍾國終於要結婚了！原本家人、朋友都笑稱金鍾國的妻子是「健身」，今（18）他本人大方在SBS長壽綜藝節目《Running Man》（以下簡稱《RM》）宣布自己要結婚了，而且對象是一名圈外人。過去金鍾國曾與尹恩惠、宋智孝傳出緋聞，《RM》團隊在美國洛杉磯出外景時，意外巧遇金鍾國，李光洙也笑稱：「一定有女朋友在美國」。

金鍾國生活節儉，先前卻豪擲1.4億台幣購豪宅。（翻攝自SBS）金鍾國生活節儉，先前卻豪擲1.4億台幣購豪宅。（翻攝自SBS）

金鍾國加入《RM》15年，經常被固定班底稱為「老虎」，因為他有強健的肌肉和超好體力，不過，成員也經常拿金鍾國的感情開玩笑，指他個性節儉、每天都在健身，不可能花錢交女友，更開玩笑指他的老婆絕對是「健身」。

金鍾國（右）曾在《X-MAN》節目中刻意捂住尹恩惠的耳朵後，才說自己不喜歡她。（翻攝自SBS）金鍾國（右）曾在《X-MAN》節目中刻意捂住尹恩惠的耳朵後，才說自己不喜歡她。（翻攝自SBS）

金鍾國出道30年，最早為男子組合Turbo成員，2005年因《X-MAN》與尹恩惠結緣並傳出緋聞，後來20年間都不斷被提起。當時因節目遊戲互動展現出良好默契的兩人，被稱為「理所當然的情侶」，在節目裡金鍾國曾經為了贏得遊戲說自己不喜歡尹恩惠，但說出口時卻用雙手捂住了尹恩惠的耳朵，至今仍被許多圈內人津津樂道。

《RM》成員曾經故意把金鍾國（右）、宋智 孝送作堆。（翻攝自SBS）《RM》成員曾經故意把金鍾國（右）、宋智 孝送作堆。（翻攝自SBS）

另外，在《RM》當中宋智孝先是和Gary組成「週一情侶」，Gary下車後，金鍾國與宋智孝玩遊戲時經常合作闖關，因肢體接觸多，也硬被粉絲湊成一對。成員HaHa曾故意問宋智孝：「妳跟金鍾國交往吧？」宋智孝淡定說：「我跟金鍾國交往過」，反而成為節目笑點。

車太鉉（左）與金鍾國是20多年的好友，經常說金鍾國把妻子藏在美國，還已經生了女兒。（翻攝自KBS）車太鉉（左）與金鍾國是20多年的好友，經常說金鍾國把妻子藏在美國，還已經生了女兒。（翻攝自KBS）

金鍾國與車太鉉、張赫、洪京民、洪景仁等人是20多年的好友，也組成「屬龍俱樂部」。好友車太鉉經常在節目中拿金鍾國開玩笑，爆料他把妻子藏在美國還誇大說兩人已經生了女兒。之後《RM》團隊到美國出外景，意外遇見正在慢跑的金鍾國，當時李光洙立刻說：車太鉉說的果然是真的，哥哥在美國一定有老婆。

金鍾國今錄製《RM》時分享娶妻好消息，也在官方粉絲網站「Papitus」上傳親筆信向粉絲報喜。先前金鍾國砸1.4億台幣購買豪宅就被外界指稱好事將近，如今他果然抱得嬌妻，讓人覺得羨慕。

