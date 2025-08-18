晴時多雲

李連杰驚傳動手術！割肉瘤已拆線：讓大家擔心了

李連杰動手術前畫面曝光。（翻攝自抖音）李連杰動手術前畫面曝光。（翻攝自抖音）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕李連杰昨天（17日）傳出住院治療，今天他向外界報平安透露出院了，已經拆線，表示「讓大家擔心了」。

李連杰今天在抖音上發布動手術前後的影片，他自嘲「人生如戲，又要『拍戲』了」，還搞笑形容醫院像是修理廠，跟片場差不多。李連杰進手術室後還戴上紅色帽子，手術後則說「修好了打個坐吧」、「脖子上新添超酷大『紋身』」，還透露在病床上開會。

李連杰住院治療。（翻攝自抖音）李連杰住院治療。（翻攝自抖音）

李連杰昨天在微博發文，形容自己「硬體出了點問題，返廠維修一下」，今天下午他發文，寫著「再次感謝大家的掛念與祝福，讓大家擔心了，我出廠囉，吃點好吃的，還是刀削麵香啊～～～中午了，大家要好好吃飯哦！願大家健康平安快樂。」至於李連杰的好友「向太」陳嵐，根據香港媒體報導，向太談到李連杰的狀況，她表示：「很好。只是一個小肉瘤良性的，割了就沒事了啊！謝謝大家的關心。」

李連杰出院第一餐吃刀削麵。（翻攝自抖音）李連杰出院第一餐吃刀削麵。（翻攝自抖音）

