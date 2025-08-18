何妤玟穿內衣拍大尺度照 俏皮趴床掉出「雪白上圍」

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕現年48歲的女星何妤玟保養得宜，是演藝圈公認的美魔女，平時不吝嗇在社群分享火辣身材，昨（17日）就曬出一組只穿內衣的大尺度床照，吸引大批網友朝聖。

何妤玟大方分享辣照。（翻攝自IG）

何妤玟在IG曬出多張辣照，只見她單穿一件淡紫色細肩帶胸罩，大方展露雪白上圍，趴臥在床上的姿勢，更讓深邃事業線一覽無遺，而下身則搭配白色短褲，在性感之餘，也散發出幾分居家慵懶的氛圍。

何妤玟在貼文中自勉，「不管現在的妳是幾歲，都來得及重新愛自己，我們也有能力支持跟照顧，自己內在受傷過的小女孩」，並標記「愛自己」、「花樣年華」。

何妤玟擺出俏皮姿勢。（翻攝自IG）

貼文曝光後，立刻引起暴動，粉絲紛紛湧入留言大讚，「美翻了」、「這身材太誇張了」、「今日風格與以往不同！好俏皮」、「極品的好身材」、「這照片也拍得年輕了吧！比出道時還美欸。」

在 Instagram 查看這則貼文 何妤玟 Winnie Ho Yu Wen（@winnie0104）分享的貼文

