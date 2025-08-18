晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

何妤玟穿內衣拍大尺度照 俏皮趴床掉出「雪白上圍」

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕現年48歲的女星何妤玟保養得宜，是演藝圈公認的美魔女，平時不吝嗇在社群分享火辣身材，昨（17日）就曬出一組只穿內衣的大尺度床照，吸引大批網友朝聖。

何妤玟大方分享辣照。（翻攝自IG）何妤玟大方分享辣照。（翻攝自IG）

何妤玟在IG曬出多張辣照，只見她單穿一件淡紫色細肩帶胸罩，大方展露雪白上圍，趴臥在床上的姿勢，更讓深邃事業線一覽無遺，而下身則搭配白色短褲，在性感之餘，也散發出幾分居家慵懶的氛圍。

何妤玟在貼文中自勉，「不管現在的妳是幾歲，都來得及重新愛自己，我們也有能力支持跟照顧，自己內在受傷過的小女孩」，並標記「愛自己」、「花樣年華」。

何妤玟擺出俏皮姿勢。（翻攝自IG）何妤玟擺出俏皮姿勢。（翻攝自IG）

貼文曝光後，立刻引起暴動，粉絲紛紛湧入留言大讚，「美翻了」、「這身材太誇張了」、「今日風格與以往不同！好俏皮」、「極品的好身材」、「這照片也拍得年輕了吧！比出道時還美欸。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中