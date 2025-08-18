70歲白冰冰已成獨居老人 邀記者作伴「跟我能少奮鬥30年」

白冰冰出席「2025世界閩南語金曲盛典」記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕白冰冰將攜手閩南語歌后陳飛舉辦「2025世界閩南語金曲盛典」，今與曹金鈴、阿基師等嘉賓一同出席記者會，宣布台灣賽區正式啟動報名。她受訪時不僅聊到活動籌備，更大方談到目前生活狀態與感情觀，甚至語出驚人問記者「還是你對我有興趣嗎」。

白冰冰對年紀增長看得豁達。（記者潘少棠攝）

白冰冰表示隨著年紀增長，偶爾會有名字想不起來的情況，但她看得豁達：「這是必然的，年紀大了就是這樣。」她更笑說自己其實就是「獨居老人」，爸媽、兄弟姐妹和女兒早已不在身邊，如今只和助理、外傭同住，但心態上還是獨居。她強調生活依舊很開心，朋友滿天下、工作滿檔，還有老天爺照顧，「能做多久不知道，但我就盡力。」

白冰冰強調生活依舊很開心。（記者潘少棠攝）

至於感情話題，白冰冰直言「不用了吧」，隨即又幽默反問現場媒體：「還是你對我有興趣？跟我在一起可以少奮鬥30年！」妙回笑翻全場，再度展現她爽朗直率的冰冰風格。

