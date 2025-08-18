晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

王心凌狂歡3晚出事了！身體突掛點「連吐四次」

王心凌準備10套新造型。（天晴娛樂提供）王心凌準備10套新造型。（天晴娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕王心凌「SUGAR HIGH2.0」世界巡迴演唱會北京站，首次挑戰三場連開，她的誠意也體現在永遠「報喜不報憂」的性格上，演唱會第一天結束，她便因身體不適，連吐四次。儘管如此也絲毫不影響她第二天的完美演出，在舞台上提起這件事，還開玩笑安撫大家不要擔心，更直接表示：「我這兩天的好朋友是白粥和白吐司，但是大家不用擔心，我已經好很多了」。

王心凌準備10套新造型。（天晴娛樂提供）王心凌準備10套新造型。（天晴娛樂提供）

王心凌準備10套新造型。（天晴娛樂提供）王心凌準備10套新造型。（天晴娛樂提供）

北京站三場演出王心凌精心送上許多驚喜大禮，首日是時隔15年的《Happy Loving》完整版驚喜回歸，全新編曲後的歌曲更加契合演唱會氛圍，觀眾彷彿陷入夏日熱戀中。次日王心凌多年好友潘瑋柏驚喜現身，兩人合跳特別版《熱愛》，潘瑋柏改編的rap引發現場尖叫，兩人也在舞台上直接開始邀歌合作，網友們立刻開始催問新歌進度。最後一日周深強勢助陣，兩人夢幻合唱《大眠》，深情撩動全場淚點。

王心凌準備10套新造型。（天晴娛樂提供）王心凌準備10套新造型。（天晴娛樂提供）

王心凌北京開唱，人氣爆滿。（天晴娛樂提供）王心凌北京開唱，人氣爆滿。（天晴娛樂提供）

這次她更用心準備了10套全新造型，紫色夢幻公主裙浪漫耀眼，橙色花苞裙活力十足，粉色小短裙可愛滿分，金色禮服裙溫暖閃亮，尤其是當她身穿藍色人魚裙唱起《那年夏天寧靜的海》，現場瞬間進入海底世界，更有其他多樣造型屢登熱搜，觀眾和網友們紛紛表示「想要王心凌的彩色衣櫥」。

潘瑋柏助陣王心凌。（天晴娛樂提供）潘瑋柏助陣王心凌。（天晴娛樂提供）

三天完全不重覆的彩蛋歌單也完美滿足歌迷心願，第一天的《碰碰》、第二天的《灰姑娘的眼淚》，第三天的《昨天 今天》更是首次出現在「SUGAR HIGH」的演唱會舞台。每一首都讓觀眾直呼：「聽到了一直很喜歡的歌，感動得幾乎落淚。」

潘瑋柏助陣王心凌。（天晴娛樂提供）潘瑋柏助陣王心凌。（天晴娛樂提供）

潘瑋柏助陣王心凌。（天晴娛樂提供）潘瑋柏助陣王心凌。（天晴娛樂提供）

「SUGAR HIGH2.0」北京站圓滿收官，夏天暫時落幕，王心凌也震撼宣佈將會在今年冬天前往舊金山、紐約、佛山、武漢、上海、台北以「Sugar Land 冬日慶典最終章」再度開唱，讓這場甜蜜的夢繼續延伸感動。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中