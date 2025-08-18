王心凌狂歡3晚出事了！身體突掛點「連吐四次」

王心凌準備10套新造型。（天晴娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕王心凌「SUGAR HIGH2.0」世界巡迴演唱會北京站，首次挑戰三場連開，她的誠意也體現在永遠「報喜不報憂」的性格上，演唱會第一天結束，她便因身體不適，連吐四次。儘管如此也絲毫不影響她第二天的完美演出，在舞台上提起這件事，還開玩笑安撫大家不要擔心，更直接表示：「我這兩天的好朋友是白粥和白吐司，但是大家不用擔心，我已經好很多了」。

北京站三場演出王心凌精心送上許多驚喜大禮，首日是時隔15年的《Happy Loving》完整版驚喜回歸，全新編曲後的歌曲更加契合演唱會氛圍，觀眾彷彿陷入夏日熱戀中。次日王心凌多年好友潘瑋柏驚喜現身，兩人合跳特別版《熱愛》，潘瑋柏改編的rap引發現場尖叫，兩人也在舞台上直接開始邀歌合作，網友們立刻開始催問新歌進度。最後一日周深強勢助陣，兩人夢幻合唱《大眠》，深情撩動全場淚點。

這次她更用心準備了10套全新造型，紫色夢幻公主裙浪漫耀眼，橙色花苞裙活力十足，粉色小短裙可愛滿分，金色禮服裙溫暖閃亮，尤其是當她身穿藍色人魚裙唱起《那年夏天寧靜的海》，現場瞬間進入海底世界，更有其他多樣造型屢登熱搜，觀眾和網友們紛紛表示「想要王心凌的彩色衣櫥」。

三天完全不重覆的彩蛋歌單也完美滿足歌迷心願，第一天的《碰碰》、第二天的《灰姑娘的眼淚》，第三天的《昨天 今天》更是首次出現在「SUGAR HIGH」的演唱會舞台。每一首都讓觀眾直呼：「聽到了一直很喜歡的歌，感動得幾乎落淚。」

「SUGAR HIGH2.0」北京站圓滿收官，夏天暫時落幕，王心凌也震撼宣佈將會在今年冬天前往舊金山、紐約、佛山、武漢、上海、台北以「Sugar Land 冬日慶典最終章」再度開唱，讓這場甜蜜的夢繼續延伸感動。

