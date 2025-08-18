許允樂首曬牽手李玉璽放閃！甜喊：很珍惜你

〔記者傅茗渝／台北報導〕許允樂在與張兆志離婚一年後，迎來新戀情，鬆口承認與小六歲的李玉璽交往，消息一出震驚粉絲，今（18）更一改低調曬出牽手放閃照，寫下「謝謝我們，讓愛成為最自在的樣子」，隔著螢幕都能感受到甜蜜氛圍。

李玉璽摟著許允樂肩膀合影，小倆口互動自然親暱。（翻攝自IG）

照片中，許允樂俐落優雅、小露蠻腰，李玉璽則以西裝套裝搭球鞋亮相，舉手投足間盡顯休閒帥氣，兩人不時十指緊扣、肩膀相依，甜度爆表，短短數小時就吸引近萬人按讚。許允樂感性表示，這段感情讓她能夠自在做自己，對方欣賞的不是她「溫柔似水」的一面，而是她的膽識與大笑，而她自己也很珍惜另一半的真情流露。她說，能在愛裡保有真實的自己，同時在對方需要時給予擁抱，是她最珍惜的地方。

李玉璽與許允樂雙雙貼出戀愛宣言。（翻攝自IG）

李玉璽也分享愛情宣言，以文字彼此呼應。他寫下，原來脆弱也能被好好珍藏，另一半不求溫柔依賴，反而珍惜真情與勇敢，直言：「在愛裡，我能是我，也能是接住妳的那雙手。」

許允樂與李玉璽牽手亮相，隔著螢幕都能感受到滿滿甜蜜。（翻攝自IG）

這段相差6歲的姐弟戀，起因於舞台劇《婚內失戀》的合作，雖戲裡沒有對手戲，戲外卻慢慢擦出火花。戀情曾因兩人在社群曬出「郵輪同款照」被網友抓包，隨後經紀人低調證實交往中。前夫張兆志也展現風度，對她的新戀情僅回應：「沈默就是最好的祝福。」

