娛樂 最新消息

羅景壬遭爆2872萬補助風波 親上火線反擊：廣告拍片只為社會責任

〔記者李紹綾／台北報導〕國民黨今（18日）召開記者會，質疑就業安定基金在2022至2024年間，補助導演羅景壬團隊合計達2872萬元，指稱補助不符合基金使用目的，甚至質疑羅景壬團隊曾替總統賴清德拍攝競選影片《在路上》，如今又參與電視劇《零日攻擊》，疑似「投桃報李」。對此，羅景壬透過臉書回應，強調自己從事的是純商業廣告拍攝，「不分黨派，負起社會責任，是我的信仰」。

羅景壬。（資料照，記者潘少棠攝）羅景壬。（資料照，記者潘少棠攝）

羅景壬則在臉書詳述自己的工作經歷。他表示，曾為馬英九主政的台北市政府拍攝超過10支廣告，包括由馬英九主演的兩支影片，作品皆獲台灣廣告獎肯定；也曾為連勝文主導的國民黨智庫「財團法人青年發展基金會」拍攝反霸凌廣告，同樣獲獎。

他指出，自己拍攝的廣告總數超過1500支，客戶遍及全球，作品曾入圍坎城、倫敦、紐約及中國等國際廣告獎，「作為商業廣告導演，我完全不依賴任何政府機關或政黨維生」。羅景壬表示，他並不擁有任何公司，「在我忙碌的商業廣告生涯中，抽空為上述的政府或政黨拍片，僅僅是為了理想」，例如請馬英九演出的廣告倡導行人路權優先、為青年發展基金會拍攝的廣告則倡議校園反霸凌。

對於《零日攻擊》的參與，羅景壬表示，仍秉持「不分黨派，負起社會責任」的信念。他並呼籲國民黨同仁共勉，強調自己的創作初衷是社會理念，而非政治立場。

就業安定基金補助羅景壬2872萬 國民黨：是「養綠友友」嗎？

